На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні
13 листопад, 22:52
У Володимирі-Волинському жінка незаконно займалася валютними операціями на території госпрозрахункового ринку.
За це її притягнули до адміністративної відповідальності, йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
Як йдеться у матеріалах справи, 2 жовтня близько обіду жінка перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.
“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.
У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.
Її визнали винною у вчиненому та визначили адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.
Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.
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За це її притягнули до адміністративної відповідальності, йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
Як йдеться у матеріалах справи, 2 жовтня близько обіду жінка перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.
“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.
У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.
Її визнали винною у вчиненому та визначили адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.
Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.
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Коментарі 4
шо за бред
я ху""ю від тої держави. валютчики міняють десятки тисяч доларів, а бабулю за 10 злотих взяли за ср"""У ??? та щоб ви повиздихали, підо"""си кончені
ганьба! валютчики стоять біля скверу на волі! прямо в центрі! з барсетками валюти! ану-мо шановні українці знайдемо суддю!
Прочитала і о.....ла. Валютчики як міняти так і міняють тисячами. А тут бабку за 10 злотих. А ви б встидалися б таке писати. Тоже мені ОДА правосудію. Х..ню пишете..
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