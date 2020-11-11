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На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні

На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні
У Володимирі-Волинському жінка незаконно займалася валютними операціями на території госпрозрахункового ринку.

За це її притягнули до адміністративної відповідальності, йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.

Як йдеться у матеріалах справи, 2 жовтня близько обіду жінка перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.

“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.

У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.

Її визнали винною у вчиненому та визначили адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.

Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.

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Теги: Волинь, суд
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Коментарі 4
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шо за бред
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я ху""ю від тої держави. валютчики міняють десятки тисяч доларів, а бабулю за 10 злотих взяли за ср"""У ??? та щоб ви повиздихали, підо"""си кончені
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ганьба! валютчики стоять біля скверу на волі! прямо в центрі! з барсетками валюти! ану-мо шановні українці знайдемо суддю!
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Прочитала і о.....ла. Валютчики як міняти так і міняють тисячами. А тут бабку за 10 злотих. А ви б встидалися б таке писати. Тоже мені ОДА правосудію. Х..ню пишете..
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