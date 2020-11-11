На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні





За це її притягнули до адміністративної відповідальності, йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, - пише



Як йдеться у матеріалах справи, 2 жовтня близько обіду жінка перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.



“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.



У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.



Її визнали винною у вчиненому та визначили адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.



Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському жінка незаконно займалася валютними операціями на території госпрозрахункового ринку.За це її притягнули до адміністративної відповідальності, йдеться у постанові Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град Як йдеться у матеріалах справи, 2 жовтня близько обіду жінка перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.Її визнали винною у вчиненому та визначили адміністративне стягнення у виді попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.

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