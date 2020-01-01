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У Мінздоров'я оновили список країн «червоної» зони

У Мінздоров'я оновили список країн «червоної» зони
Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн червоної і зеленої зон за рівнем поширення коронавірусу.

До нього внесли 45 країн, - пише НВ.

Після повернення з країн червоної зони потрібно протягом доби зробити ПЛР-тест або на два тижні піти на самоізоляцію з додатком Дій вдома.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, серед країн червоної зони Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія, Франція, Іспанія, Румунія, Велика Британія, - всього 45.

У зеленій зоні - Німеччина, Греція, Бразилія, Молдова, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.

Більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців в березні через пандемію коронавірусу. З послабленням карантинних заходів країни почали відновлювати авіасполучення, однак кордони відкрили не для всіх. Закритим для українців залишається Європейський Союз.


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Теги: МОЗ, червона зона
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