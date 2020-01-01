У Мінздоров'я оновили список країн «червоної» зони





До нього внесли 45 країн, - пише



Після повернення з країн червоної зони потрібно протягом доби зробити ПЛР-тест або на два тижні піти на самоізоляцію з додатком Дій вдома.



Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, серед країн червоної зони Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія, Франція, Іспанія, Румунія, Велика Британія, - всього 45.



У зеленій зоні - Німеччина, Греція, Бразилія, Молдова, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.



Більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців в березні через пандемію коронавірусу. З послабленням карантинних заходів країни почали відновлювати авіасполучення, однак кордони відкрили не для всіх. Закритим для українців залишається Європейський Союз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн червоної і зеленої зон за рівнем поширення коронавірусу.До нього внесли 45 країн, - пише НВ Після повернення з країн червоної зони потрібно протягом доби зробити ПЛР-тест або на два тижні піти на самоізоляцію з додатком Дій вдома.Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, серед країн червоної зони Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія, Франція, Іспанія, Румунія, Велика Британія, - всього 45.У зеленій зоні - Німеччина, Греція, Бразилія, Молдова, Туреччина, Єгипет, Естонія, Азербайджан.Більшість країн світу закрили свої кордони для іноземців в березні через пандемію коронавірусу. З послабленням карантинних заходів країни почали відновлювати авіасполучення, однак кордони відкрили не для всіх. Закритим для українців залишається Європейський Союз.

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