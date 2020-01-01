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14 листопада на Волині: гортаючи календар

14 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує прессекретар прокурора Волинської області Наталія Мурахевич (на фото).

14 листопада день народження відзначає генерал-лейтенант у відставці Державної прикордонної служби України Аркадій Яворський. Це - перший командир Луцького прикордонного загону (1992-1996 рр.). Командувач Південного напрямку прикордонних військ України (2001-2004 рр.), Почесний прикордонник України (1998 р.)

Також особисте свято у колишнього голови Володимир-Волинської районної ради Степана Слащука, громадського діяча Ігоря Дильова та художниці Маргарити Паламарчук.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні у світі відзначають День боротьби проти діабету, а також професійне свято логопедів - «Міжнародний День логопеда».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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