Лучанин MONATIK заспівав відому українську пісню на мотив свого хіта





Про це йдеться на сторінці «Lux FM» в інстаграмі.



Під час ефіру на радіо «Lux FM», де Дмитро Монатик гостював разом з колегами по цеху NiNO та Людою Лі, ведучий запропонував артистам переспівати українську народну пісню.



Родзинкою імпровізованого каверу стало те, що всім відому пісню "Їхали козаки" довелося співати на мотив пісні Дмитра Монатика "ВітамінD".



"Юху, ви повинні почути цей суперхіт

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