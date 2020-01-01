Лучанин MONATIK заспівав відому українську пісню на мотив свого хіта
Сьогодні, 08:37
Уродженець Луцька Дмитро Монатик переспівав відому українську народну пісню "Їхали козаки" на мотив свого хіта.
Про це йдеться на сторінці «Lux FM» в інстаграмі.
Під час ефіру на радіо «Lux FM», де Дмитро Монатик гостював разом з колегами по цеху NiNO та Людою Лі, ведучий запропонував артистам переспівати українську народну пісню.
Родзинкою імпровізованого каверу стало те, що всім відому пісню "Їхали козаки" довелося співати на мотив пісні Дмитра Монатика "ВітамінD".
"Юху, ви повинні почути цей суперхіт
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Про це йдеться на сторінці «Lux FM» в інстаграмі.
Під час ефіру на радіо «Lux FM», де Дмитро Монатик гостював разом з колегами по цеху NiNO та Людою Лі, ведучий запропонував артистам переспівати українську народну пісню.
Родзинкою імпровізованого каверу стало те, що всім відому пісню "Їхали козаки" довелося співати на мотив пісні Дмитра Монатика "ВітамінD".
"Юху, ви повинні почути цей суперхіт
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