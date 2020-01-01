вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Теплій Софії скасували богослужіння через карантин

У Теплій Софії скасували богослужіння через карантин
У зв'язку з рішенням Уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у вихідні звершуватись не будуть.

Про це повідомив волинянин Іван Сидор, який є представником пресслужби ПЦУ.

"З понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (Літургія) і 17:00. Просимо з розумінням віднестись до тимчасових обмежень. Нехай Господь допомагає нам пройти ці випробування достойно", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЦУ, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Теплій Софії скасували богослужіння через карантин
Сьогодні, 01:13
У Мінздоров'я оновили список країн «червоної» зони
Сьогодні, 00:15
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Матч Україна-Німеччина може не відбутися через коронавірус
13 листопад, 23:34
На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні
13 листопад, 22:52
Схожі новини
Владика Михаїл захворів на коронавірус Владика Михаїл захворів на коронавірус
16 вересень, 10:42
Ексочільник Володимир-Волинської єпархії захворів на коронавірус Ексочільник Володимир-Волинської єпархії захворів на коронавірус
19 червень, 22:09
Волинський капелан розповів про богослужіння у пустих храмах під час карантину та пожертви Волинський капелан розповів про богослужіння у пустих храмах під час карантину та пожертви
06 травень, 14:30
Причастя «з рук», дезінфіковані ікони та записки у вайбері: як під час карантину моляться у волинському соборі Причастя «з рук», дезінфіковані ікони та записки у вайбері: як під час карантину моляться у волинському соборі
22 березень, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Теплій Софії скасували богослужіння через карантин
Сьогодні, 01:13
 0
У Мінздоров'я оновили список країн «червоної» зони
Сьогодні, 00:15
 0
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Матч Україна-Німеччина може не відбутися через коронавірус
13 листопад, 23:34
 0
На Волині судили пенсіонерку, бо поміняла 10 злотих на гривні
13 листопад, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8