У Теплій Софії скасували богослужіння через карантин

У зв'язку з рішенням Уряду про карантин вихідного дня та змінами у графіку роботи Національного заповідника "Софія Київська", ранкові та вечірні богослужіння у Теплій Софії у вихідні звершуватись не будуть.Про це повідомив волинянин Іван Сидор, який є представником пресслужби ПЦУ."З понеділка по п'ятницю богослужіння у Теплій Софії відбуватимуться як завжди о 8:00 (Літургія) і 17:00. Просимо з розумінням віднестись до тимчасових обмежень. Нехай Господь допомагає нам пройти ці випробування достойно", - йдеться у дописі.