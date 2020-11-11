вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оштрафували пенсіонерку, яка обмінювала валюту на території ринку

На Волині оштрафували пенсіонерку, яка обмінювала валюту на території ринку
У Володимирі-Волинському жінка незаконно займалася валютними операціями на території госпрозрахункового ринку. За це її притягнули до адміністративної відповідальності.

Про це інформує Княжий Град з посиланням на постанову Володимир-Волинського міського суду.

Як йдеться у матеріалах справи, 2-го жовтня близько обіду жінка, перебуваючи на території Володимир-Волинського госпрозрахункового ринку, здійснювала валютні операції, а саме здійснила обмін 73 грн на 10 польських злотих.

“Своїми діями особа вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП (Порушення порядку здійснення валютних операцій – ред.)”, – йдеться у постанові суду.

У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася. Просила суворо не карати, оскільки зараз перебуває на пенсії і отримує незначні пенсійні виплати.

Її визнали винною і визначили адміністративне стягнення: попередження з конфіскацією валютних цінностей, а саме дві монети по 5 злотих республіки Польща у дохід держави.

Також вона сплатить 420 гривні 40 копійок судового збору в користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штраф, валюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку
Сьогодні, 21:12
На Волині оштрафували пенсіонерку, яка обмінювала валюту на території ринку
Сьогодні, 20:37
На Волині завдяки злагодженій роботі двох лікарень з різних районів провели посмертну трансплантацію нирки. ФОТО
Сьогодні, 20:03
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині тракторист, який орав поле і пошкодив проїжджу частину дороги, заплатить штраф На Волині тракторист, який орав поле і пошкодив проїжджу частину дороги, заплатить штраф
13 листопад, 12:36
Курс валют у Луцьку на 13 листопада Курс валют у Луцьку на 13 листопада
13 листопад, 09:08
У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом У Нововолинську чоловік у наркотичному сп'янінні їздив містом
12 листопад, 22:26
Курс валют у Луцьку на 12 листопада Курс валют у Луцьку на 12 листопада
12 листопад, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин вихідного дня: як працюватиме Центральний ринок у Луцьку
Сьогодні, 21:12
 0
На Волині оштрафували пенсіонерку, яка обмінювала валюту на території ринку
Сьогодні, 20:37
 0
На Волині завдяки злагодженій роботі двох лікарень з різних районів провели посмертну трансплантацію нирки. ФОТО
Сьогодні, 20:03
 0
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Якою буде погода на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8