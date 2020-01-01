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Скільки малюків на Волині побачили світ цьогоріч

Скільки малюків на Волині побачили світ цьогоріч
Розповіли, скільки немовлят народилися у Волинській області цього року.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

За 10 місяців 2020 року у Волинській області народилося 8877 малюків.

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В області батьки можуть скористатися послугою єМалятко. Це комплекс, який пов’язаний із реєстрацією народження дитини: реєстрацією малюка, призначенням допомоги, реєстрацією місця проживання та ін.


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Теги: народжуваність, діти
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