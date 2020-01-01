Скільки малюків на Волині побачили світ цьогоріч





Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.



За 10 місяців 2020 року у Волинській області народилося 8877 малюків.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Роке, Дуклана і Клотильда: які незвичні імена давали дітям у Луцьку 150 років тому



В області батьки можуть скористатися послугою єМалятко. Це комплекс, який пов’язаний із реєстрацією народження дитини: реєстрацією малюка, призначенням допомоги, реєстрацією місця проживання та ін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, скільки немовлят народилися у Волинській області цього року.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.За 10 місяців 2020 року у Волинській області народилося 8877 малюків.В області батьки можуть скористатися послугою єМалятко. Це комплекс, який пов’язаний із реєстрацією народження дитини: реєстрацією малюка, призначенням допомоги, реєстрацією місця проживання та ін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію