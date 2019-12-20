Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО

Лучанинподілився фотографіями власної колекції тролейбусних квитків.Фото він опублікував у фейсбуці."Пам'яті тролейбусних квитків. Рік тому в Луцьку запровадили електронний квиток, через що в історію ввійшли одноразові квитки та професія кондуктора. Представляю унікальну колекцію", – йдеться у дописі.На світлинах можна розгледіти як квитки, які свого часу вартували лише 20 копійок, так і більш звичні лучанам, за які просили 4 гривні.