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Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО

Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Лучанин Юрій Ліснічук поділився фотографіями власної колекції тролейбусних квитків.

Фото він опублікував у фейсбуці.

"Пам'яті тролейбусних квитків. Рік тому в Луцьку запровадили електронний квиток, через що в історію ввійшли одноразові квитки та професія кондуктора. Представляю унікальну колекцію", – йдеться у дописі.

На світлинах можна розгледіти як квитки, які свого часу вартували лише 20 копійок, так і більш звичні лучанам, за які просили 4 гривні.
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО


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Теги: квитки, тролейбус, Луцьк
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