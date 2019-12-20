Лучанин показав власну колекцію тролейбусних квитків. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Лучанин Юрій Ліснічук поділився фотографіями власної колекції тролейбусних квитків.
Фото він опублікував у фейсбуці.
"Пам'яті тролейбусних квитків. Рік тому в Луцьку запровадили електронний квиток, через що в історію ввійшли одноразові квитки та професія кондуктора. Представляю унікальну колекцію", – йдеться у дописі.
На світлинах можна розгледіти як квитки, які свого часу вартували лише 20 копійок, так і більш звичні лучанам, за які просили 4 гривні.
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Фото він опублікував у фейсбуці.
"Пам'яті тролейбусних квитків. Рік тому в Луцьку запровадили електронний квиток, через що в історію ввійшли одноразові квитки та професія кондуктора. Представляю унікальну колекцію", – йдеться у дописі.
На світлинах можна розгледіти як квитки, які свого часу вартували лише 20 копійок, так і більш звичні лучанам, за які просили 4 гривні.
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