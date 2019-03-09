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Помер відомий актор Армен Джигарханян

Помер відомий актор Армен Джигарханян
Відомий російський актор вірменського походження Армен Джигарханян помер 14 листопада у віці 85 років. Причинами смерті стали його поважний вік і хвороби, що супроводжували актора останнім часом. Джигарханян відомий своєю критикою російської влади через агресію проти України.

Армен Джигарханян помер близько 6 години ранку 14 листопада, повідомляє Интерфакс з посиланням на друга актора Артура Согомоняна.

У квітні 2018 року Джигарханян був госпіталізований в одну з московських клінік з інфарктом, перебував у комі. Потім він відновився і повернувся до репетицій у театрі. Згодом було ще кілька госпіталізацій, лікарі підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли. Пізніше він неодноразово проходив планові обстеження в лікарнях.

Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".

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Теги: актор, смерть
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Коментарі 1
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Він називав себе клоуном і не пхався навіть у депутати, не кажучи про президентство.
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