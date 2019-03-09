Помер відомий актор Армен Джигарханян

Армен Джигарханян помер 14 листопада у віці 85 років. Причинами смерті стали його поважний вік і хвороби, що супроводжували актора останнім часом. Джигарханян відомий своєю критикою російської влади через агресію проти України.



Армен Джигарханян помер близько 6 години ранку 14 листопада, повідомляє



У квітні 2018 року Джигарханян був госпіталізований в одну з московських клінік з інфарктом, перебував у комі. Потім він відновився і повернувся до репетицій у театрі. Згодом було ще кілька госпіталізацій, лікарі підозрювали гіпертонічний криз і невралгію, але серйозних захворювань не виявляли. Пізніше він неодноразово проходив планові обстеження в лікарнях.



Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як "Здрастуй, це я!", "Нові пригоди невловимих", "Собака на сіні", "Здрастуйте, я ваша тітка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Тегеран-43", "Місто Зеро", "Паспорт", "Царевбивця".

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