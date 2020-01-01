Із Волині намагалися вивезти за кордон викрадену вантажівку
Сьогодні, 10:27
Вантажний автомобіль «ДАФ», який перебував у розшуку, виявили сьогодні вночі у пункті пропуску «Ягодин».
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у фейсбуці.
Транспортний засіб, яким керував житель Луцька, рухався на виїзд з України. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники Луцького загону з’ясували, що з жовтня цього року вантажівка з причепом перебуває у розшуку в нашій країні як викрадена.
Про виявлений транспортний засіб співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та Нацполіцію. Згодом вантажівку «ДАФ» з причепом та її водія передали співробітникам поліції.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у фейсбуці.
Транспортний засіб, яким керував житель Луцька, рухався на виїзд з України. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники Луцького загону з’ясували, що з жовтня цього року вантажівка з причепом перебуває у розшуку в нашій країні як викрадена.
Про виявлений транспортний засіб співробітники Держприкордонслужби повідомили Укрбюро Інтерполу та Нацполіцію. Згодом вантажівку «ДАФ» з причепом та її водія передали співробітникам поліції.
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