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10 смертей та 429 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

10 смертей та 429 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 429 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 316 осіб.

Десять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 6, Іваничівський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 1, Рожищенський район - 1), повідомляють в ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 86, м. Нововолинськ – 36, Володимир-Волинський район – 48, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 12, Камінь-Каширський район – 11, Ківерцівський район – 38, Ковельський район – 43, Локачинський район – 16, Любомльський район – 16, Любешівський район – 16, Луцький район – 42, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 8, Рожищенський район – 14, Старовижівський район – 11, Турійський район – 9, Шацький район – 3.

Станом на 14 листопада в області зареєстрували 18433 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 912 у дітей та 1665 у медичних працівників.

Одужало 11645 осіб, з них 634 дитини та 1263 медичних працівники. 357 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 13 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 4042 (в т. ч. 107 летальних)
Луцький район – 1540 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1482 (в т. ч. 30 летальних)
Володимир-Волинський район – 1669 (в т. ч. 18 летальних)
Горохівський район – 828 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 444 (в т. ч. 11 летальних)
Камінь-Каширський район – 702 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1732 (в т. ч. 22 летальних)
Ковельський район – 1623 (в т. ч. 33 летальних)
Локачинський район – 305 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 465 (в т. ч. 3 летальних)
Любешівський район – 701 (в т. ч. 11 летальних)
Маневицький район – 894 (в т. ч. 19 летальних)
Ратнівський район – 657 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 448 (в т. ч. 15 летальних)
Старовижівський район – 245 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 482 ( в т. ч. 5 летальний)
Шацький район – 174 (в т. ч. 4 летальних)

За попередню добу надійшло 428 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу обстежили 1234 особи.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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