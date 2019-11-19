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На дорозі Луцьк-Львів – смертельна аварія

На дорозі Луцьк-Львів – смертельна аварія
На дорозі Луцьк-Львів в аварії загинув 28-річний чоловік.

Про це інформує ДСНС у Львівській області.

13 листопада об 20:27 до Служби порятунку «101», від працівників швидкої медичної допомоги, надійшло повідомлення про те, що в села Сабанівка Радехівського району на трасі Львів-Луцьк водій автомобіля «Hyundai Santa Fe» не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

До місця події негайно виїхали вогнеборці 21-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. Після прибуття до місця виклику з’ясувалось, що внаслідок ДТП водій автомобіля – чоловік 1992 року народження – загинув на місці. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць і бензоріза розрізали деформовані конструкції автівки та вивільнили загиблого.

До ліквідації наслідків аварії залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.

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Теги: аварія, Луцьк-Львів
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