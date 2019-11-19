На дорозі Луцьк-Львів – смертельна аварія
Сьогодні, 14:40
На дорозі Луцьк-Львів в аварії загинув 28-річний чоловік.
Про це інформує ДСНС у Львівській області.
13 листопада об 20:27 до Служби порятунку «101», від працівників швидкої медичної допомоги, надійшло повідомлення про те, що в села Сабанівка Радехівського району на трасі Львів-Луцьк водій автомобіля «Hyundai Santa Fe» не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.
До місця події негайно виїхали вогнеборці 21-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. Після прибуття до місця виклику з’ясувалось, що внаслідок ДТП водій автомобіля – чоловік 1992 року народження – загинув на місці. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць і бензоріза розрізали деформовані конструкції автівки та вивільнили загиблого.
До ліквідації наслідків аварії залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС у Львівській області.
13 листопада об 20:27 до Служби порятунку «101», від працівників швидкої медичної допомоги, надійшло повідомлення про те, що в села Сабанівка Радехівського району на трасі Львів-Луцьк водій автомобіля «Hyundai Santa Fe» не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.
До місця події негайно виїхали вогнеборці 21-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. Після прибуття до місця виклику з’ясувалось, що внаслідок ДТП водій автомобіля – чоловік 1992 року народження – загинув на місці. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць і бензоріза розрізали деформовані конструкції автівки та вивільнили загиблого.
До ліквідації наслідків аварії залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини виникнення ДТП встановлюють правоохоронні органи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку
Сьогодні, 15:30
На дорозі Луцьк-Львів – смертельна аварія
Сьогодні, 14:40
Як працюватиме «ПортCity» під час карантину вихідного дня
Сьогодні, 11:45