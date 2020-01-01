На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку

На Рівненщині СБУ затримала кримінального авторитета, який перебував у розшуку за скоєння тяжких злочинів.Про це інформує пресслужба відомства.Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений кримінальник з жовтня 2020 року переховувався від правоохоронців за скоєння злочинів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зловмисник причетний до незаконного позбавлення волі людини та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.Під час спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем тимчасового проживання на одній з баз відпочинку на Рівненщині. Під час затримання зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти.Також у чоловіка вилучили підроблений паспорт громадянина України, який він використовував для «конспірації».Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють можлива причетність зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.