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На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку

На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку
На Рівненщині СБУ затримала кримінального авторитета, який перебував у розшуку за скоєння тяжких злочинів.

Про це інформує пресслужба відомства.


Оперативники спецслужби встановили, що раніше неодноразово засуджений кримінальник з жовтня 2020 року переховувався від правоохоронців за скоєння злочинів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Зловмисник причетний до незаконного позбавлення волі людини та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем тимчасового проживання на одній з баз відпочинку на Рівненщині. Під час затримання зловмисник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти.

Також у чоловіка вилучили підроблений паспорт громадянина України, який він використовував для «конспірації».

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряють можлива причетність зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку
На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку

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Теги: СБУ, затримання
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