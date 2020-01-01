Помер співак і музикант з Волині

У Ковелі 13 листопада помер музикант і співакПро це повідомили на сторінці ковельської "Просвіти" у фейсбуці."Перестало битися серце прекрасного акомпоніатора, хорошої та щирої людини Володимира Михалевича. Для розвитку культури нашого міста це дуже велика втрата... Немає слів, щоб описати ту біль, яка вирує в душі... Бажаємо терпіння рідним та близьким Володимира...Нехай земля Вам буде пухом", – йдеться у дописі.приносить щирі співчуття рідним і близьким Володимира Михалевича.