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Помер співак і музикант з Волині

Помер співак і музикант з Волині
У Ковелі 13 листопада помер музикант і співак Володимир Михалевич.

Про це повідомили на сторінці ковельської "Просвіти" у фейсбуці.

"Перестало битися серце прекрасного акомпоніатора, хорошої та щирої людини Володимира Михалевича. Для розвитку культури нашого міста це дуже велика втрата... Немає слів, щоб описати ту біль, яка вирує в душі... Бажаємо терпіння рідним та близьким Володимира...Нехай земля Вам буде пухом", – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost приносить щирі співчуття рідним і близьким Володимира Михалевича.

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Теги: смерть, музикант, Ковель
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