На Волині завдяки злагодженій роботі двох лікарень з різних районів провели посмертну трансплантацію нирки. ФОТО





ЇЇ успішно провела бригада досвідчених та професійних лікарів Ковельського МТМО - Олександр Голуб, Андрій Павлусик, Іван Петрук, Гузій О.В. та Тетяна Приходько. Про це інформують на сторінці закладу у



Унікальність цієї операції полягає в тому, що вона відбулася завдяки співпраці адміністрацій та лікарів двох районних лікарень - Ковельського МТМО та Маневицької ЦРЛ.



"Реципієнтом стала жінка 44-років із хронічною нирковою недостатністю V ст., яка отримувала сеанси гемодіалізу протягом 12 років та потребувала якнайшвидшої пересадки нирки. Донором став пацієнт, який в аварії отримав важкі травми. Після констатації смерті мозку, рідні юнака підписали згоду на посмертне донорство. Ми щиро співчуваємо родині донора та водночас безмежно їм вдячні, адже своїм рішенням вони дали шанс іншій людині на життя", - йдетья в дописі.





Донорський орган вилучили спеціалісти Ковельського МТМО в Маневицькій ЦРЛ та в екстреному порядку доставили в операційну Ковельського МТМО, де і провели пересадку нирки.



"Висловлюємо щиру подяку за спільну злагоджену роботу адміністрації та колективу Маневицької ЦРЛ. Адже завдяки співпраці ковельських та маневицьких лікарів ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя. Ви є прикладом для наслідування для інших районних лікарень. Сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю для збереження здоров’я пацієнтів.





Звертаємося до всіх колег, лікарів Волині – давайте об’єднуватися та співпрацювати задля розвитку медицини нашого краю", - зазначив Генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька днів тому в Ковельському МТМО проведели шістнадцяту трансплантацію нирки.ЇЇ успішно провела бригада досвідчених та професійних лікарів Ковельського МТМО -. Про це інформують на сторінці закладу у facebook Унікальність цієї операції полягає в тому, що вона відбулася завдяки співпраці адміністрацій та лікарів двох районних лікарень - Ковельського МТМО та Маневицької ЦРЛ."Реципієнтом стала жінка 44-років із хронічною нирковою недостатністю V ст., яка отримувала сеанси гемодіалізу протягом 12 років та потребувала якнайшвидшої пересадки нирки. Донором став пацієнт, який в аварії отримав важкі травми. Після констатації смерті мозку, рідні юнака підписали згоду на посмертне донорство. Ми щиро співчуваємо родині донора та водночас безмежно їм вдячні, адже своїм рішенням вони дали шанс іншій людині на життя", - йдетья в дописі.Донорський орган вилучили спеціалісти Ковельського МТМО в Маневицькій ЦРЛ та в екстреному порядку доставили в операційну Ковельського МТМО, де і провели пересадку нирки."Висловлюємо щиру подяку за спільну злагоджену роботу адміністрації та колективу Маневицької ЦРЛ. Адже завдяки співпраці ковельських та маневицьких лікарів ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя. Ви є прикладом для наслідування для інших районних лікарень. Сподіваємося на подальшу плідну нашу співпрацю для збереження здоров’я пацієнтів.Звертаємося до всіх колег, лікарів Волині – давайте об’єднуватися та співпрацювати задля розвитку медицини нашого краю", - зазначив Генеральний директор Ковельського МТМО

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