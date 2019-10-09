На Харківщині начальниця пошти привласнила собі чверть мільйона
Сьогодні, 03:14
На Харківщині слідчі повідомили про підозру службовій особі у привласненні грошових коштів. В результаті протиправних дій зловмисниця заподіяла акціонерному товариству матеріальну шкоду на суму понад 250 тисяч гривень.
Як з’ясували слідчі Балакійського відділу поліції під процесуальним керівництвом Лозівської місцевої прокуратури, 49-річна начальниця одного з відділень поштового зв’язку мала відповідно до своєї посади доступ до грошових коштів, що знаходились в касі відділення, розповідає з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області Еспресо.TV.
Будучи особою, відповідальною за їх збереження та облік, жінка привласнила частину грошових коштів, які надходили до каси при проведенні операцій з готівкою. Зловмисниця вказувала при обліку та формуванні щоденних касових звітів про наявність грошей у касі, достовірно знаючи про їх відсутність.
Як наслідок, за період з 1 січня по 3 березня 2020 року виникла нестача розміром понад 250 тис. грн.
13 листопада службовій особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Як з’ясували слідчі Балакійського відділу поліції під процесуальним керівництвом Лозівської місцевої прокуратури, 49-річна начальниця одного з відділень поштового зв’язку мала відповідно до своєї посади доступ до грошових коштів, що знаходились в касі відділення, розповідає з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області Еспресо.TV.
Будучи особою, відповідальною за їх збереження та облік, жінка привласнила частину грошових коштів, які надходили до каси при проведенні операцій з готівкою. Зловмисниця вказувала при обліку та формуванні щоденних касових звітів про наявність грошей у касі, достовірно знаючи про їх відсутність.
Як наслідок, за період з 1 січня по 3 березня 2020 року виникла нестача розміром понад 250 тис. грн.
13 листопада службовій особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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