вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині

Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині
У садибі Лесі Українки в селі Колодяжному Ковельського району висадили п'ять саджанців груш. Їх виростив житель Київської області, шанувальник творчості письменниці.

Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Поруч із садибою вже є груша. За словами керівниці музею Ольги Бойко, її свого часу посадила сестра Лесі Українки — Ізидора. Нині старе дерево всихає.

Від старої груші ще влітку садівник з Київської області Остап Михаць відібрав гілки і виростив з них саджанці. Чоловік каже, що захоплюється творчістю Лесі Українки, тому вирішив відродити пам'ятне дерево.

"Молоді гілочки краще підходять для щеплення, вирізали їх і прищепили на дику грушу для того, щоб вона була максимально близька до такого розміру, щоб вона могла вирости така, яка є тут зараз", - розповідає садівник.

Зі слів музейниці Ольги Бойко, у Косачів було три сади — старий, молодий та наймолодший. У кожному посадили дерево. Лесі — срібну тополю, брату Миколі — ялину, сестрі Ізидорі - ранню літню грушу, яка росте й нині, але плодоносить менше.

Остап Михаць, співзасновник спеціалізованого журналу з садівництва, каже: збирати молодий урожай груш, які посадили нині на обійсті Косачів, можна буде через два роки.

"Це для мене особливо близьке, тому що моя мати була вчителькою української мови і вона зробила альбом про Лесю Українку. Для мене — це продовження того, що заклала моя мати", - розповів чоловік.

Зі слів садівника, якщо саджанці приживуться, планує посадити таку ж грушу в різних куточках України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: груша, саджанець, садиба Лесі Українки, Колодяжне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як малі діти. Хата валиться,а вони в городі порпаються.
Відповісти
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 15 листопада
Сьогодні, 09:00
Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині
Сьогодні, 08:30
На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
Сьогодні, 07:29
В Україні розробляють стандарт виховання дітей у садочках
Сьогодні, 06:39
Схожі новини
У Колодяжному руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. ВІДЕО У Колодяжному руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. ВІДЕО
13 листопад, 19:30
На Волині відреставрують садиби, пов’язані з Лесею Українкою та родиною Косачів На Волині відреставрують садиби, пов’язані з Лесею Українкою та родиною Косачів
05 вересень, 12:42
Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО
27 липень, 20:50
Смертельна аварія в Колодяжному: відомі деталі Смертельна аварія в Колодяжному: відомі деталі
26 жовтень, 2019, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку спостерігачку ОПОРИ не допустили на виборчу дільницю: на місце викликали поліцію
Сьогодні, 09:41
 0
Сьогодні у Луцьку та деяких громадах на Волині проходять повторні вибори
Сьогодні, 09:20
 0
В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
 0
Курс валют у Луцьку на 15 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині
Сьогодні, 08:30
 0
Медіа
відео
1/8