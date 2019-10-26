Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині





Про це йдеться в сюжеті



Поруч із садибою вже є груша. За словами керівниці музею Ольги Бойко, її свого часу посадила сестра Лесі Українки — Ізидора. Нині старе дерево всихає.



Від старої груші ще влітку садівник з Київської області Остап Михаць відібрав гілки і виростив з них саджанці. Чоловік каже, що захоплюється творчістю Лесі Українки, тому вирішив відродити пам'ятне дерево.



"Молоді гілочки краще підходять для щеплення, вирізали їх і прищепили на дику грушу для того, щоб вона була максимально близька до такого розміру, щоб вона могла вирости така, яка є тут зараз", - розповідає садівник.



Зі слів музейниці Ольги Бойко, у Косачів було три сади — старий, молодий та наймолодший. У кожному посадили дерево. Лесі — срібну тополю, брату Миколі — ялину, сестрі Ізидорі - ранню літню грушу, яка росте й нині, але плодоносить менше.



Остап Михаць, співзасновник спеціалізованого журналу з садівництва, каже: збирати молодий урожай груш, які посадили нині на обійсті Косачів, можна буде через два роки.



"Це для мене особливо близьке, тому що моя мати була вчителькою української мови і вона зробила альбом про Лесю Українку. Для мене — це продовження того, що заклала моя мати", - розповів чоловік.



Зі слів садівника, якщо саджанці приживуться, планує посадити таку ж грушу в різних куточках України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У садибі Лесі Українки в селі Колодяжному Ковельського району висадили п'ять саджанців груш. Їх виростив житель Київської області, шанувальник творчості письменниці.Про це йдеться в сюжеті "Суспільного" Поруч із садибою вже є груша. За словами керівниці музею, її свого часу посадила сестра Лесі Українки — Ізидора. Нині старе дерево всихає.Від старої груші ще влітку садівник з Київської областівідібрав гілки і виростив з них саджанці. Чоловік каже, що захоплюється творчістю Лесі Українки, тому вирішив відродити пам'ятне дерево."Молоді гілочки краще підходять для щеплення, вирізали їх і прищепили на дику грушу для того, щоб вона була максимально близька до такого розміру, щоб вона могла вирости така, яка є тут зараз", - розповідає садівник.Зі слів музейниці Ольги Бойко, у Косачів було три сади — старий, молодий та наймолодший. У кожному посадили дерево. Лесі — срібну тополю, брату Миколі — ялину, сестрі Ізидорі - ранню літню грушу, яка росте й нині, але плодоносить менше.Остап Михаць, співзасновник спеціалізованого журналу з садівництва, каже: збирати молодий урожай груш, які посадили нині на обійсті Косачів, можна буде через два роки."Це для мене особливо близьке, тому що моя мати була вчителькою української мови і вона зробила альбом про Лесю Українку. Для мене — це продовження того, що заклала моя мати", - розповів чоловік.Зі слів садівника, якщо саджанці приживуться, планує посадити таку ж грушу в різних куточках України.

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