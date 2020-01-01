15 листопада на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зоя Комарук (на фото).
Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.
15 листопада день народження святкують одразу два працівники медіа-простору Волині – журналісти Галина Грибисюк та Любов Ванчугіна.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
На Волині 15 листопада 1990 року зареєстрували газету "Справедливість".
Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".
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Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.
15 листопада день народження святкують одразу два працівники медіа-простору Волині – журналісти Галина Грибисюк та Любов Ванчугіна.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
На Волині 15 листопада 1990 року зареєстрували газету "Справедливість".
Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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