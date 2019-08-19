Сортування, переробка та утилізація: на Волині розробляють план управління відходами





Про це інформують на сайті



Відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, кожна область зобов’язана мати свій регіональний план, згідно з яким в області створюватиметься, так звана, мережа переробки відходів.



«Регіональний план управління відходами у Волинській області є етапом реалізації в області Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Наразі перед нами стоїть завдання розробки ефективної системи збирання, сортування, переробки та утилізації відходів, без шкоди для довкілля та населення, – наголосив на початку зустрічі заступник голови ОДА Олександр Троханенко. – Дієвий регіональний план дасть змогу зацікавити інвесторів для будівництва потужностей з переробки відходів».



При розробці регіонального плану враховувалася специфіка регіональної економіки, обсяги наявних відходів, густота населення, дорожнє полотно тощо.



Начальник управління екології ОДА Валентин Кухарик запропонував до плану, одним із пунктів включити будівництво сміттєпереробного заводу для потреб усієї області. Як відомо, дискусії про створення такого заводу на Волині тривають уже не один рік.



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