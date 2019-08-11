З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
14 листопад, 23:21
Укравтодор опублікував світлини відремонтованої транспортної розв'язки на Волині з висоти пташиного польоту.
Світлини розв’язки на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк оприлюднили на facebook-сторінці Укравтодору.
"Мусимо зізнатися, ми – шанувальники транспортних розв’язок. Нас захоплюють оригінальні рішення проєктантів та зовнішній вигляд оновлених за програмою "Велике будівництво" транспортних вузлів. Ось, наприклад, розв’язка на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк. З висоти пташиного польоту можна побачити, що її елементи утворюють тризуб", – йдеться в дописі Укравтодору.
Майже 50 років розв’язка забезпечує безпечний розподіл транспортних потоків у напрямку міст Ковель та Рівне, а також до пунктів пропуску через державний кордон «Ягодин», «Доманове» і «Дольськ».
У 2020 році провели поточний середній ремонт цього транспортного вузла. А саме – 12,9 км автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на обході Луцька між населеними пунктами Княгининок і Прилуцьке.
Також відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, довжиною 107,95 м, розташований у селі Прилуцьке, та підходи до нього.
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Світлини розв’язки на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк оприлюднили на facebook-сторінці Укравтодору.
"Мусимо зізнатися, ми – шанувальники транспортних розв’язок. Нас захоплюють оригінальні рішення проєктантів та зовнішній вигляд оновлених за програмою "Велике будівництво" транспортних вузлів. Ось, наприклад, розв’язка на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк. З висоти пташиного польоту можна побачити, що її елементи утворюють тризуб", – йдеться в дописі Укравтодору.
Майже 50 років розв’язка забезпечує безпечний розподіл транспортних потоків у напрямку міст Ковель та Рівне, а також до пунктів пропуску через державний кордон «Ягодин», «Доманове» і «Дольськ».
У 2020 році провели поточний середній ремонт цього транспортного вузла. А саме – 12,9 км автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на обході Луцька між населеними пунктами Княгининок і Прилуцьке.
Також відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, довжиною 107,95 м, розташований у селі Прилуцьке, та підходи до нього.
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Коментарі 1
Хто дозволив городи між розвязками?. Цеж державна земля,яку захопили.
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