З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО





Світлини розв’язки на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк оприлюднили на



"Мусимо зізнатися, ми – шанувальники транспортних розв’язок. Нас захоплюють оригінальні рішення проєктантів та зовнішній вигляд оновлених за програмою "Велике будівництво" транспортних вузлів. Ось, наприклад, розв’язка на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк. З висоти пташиного польоту можна побачити, що її елементи утворюють тризуб", – йдеться в дописі Укравтодору.



Майже 50 років розв’язка забезпечує безпечний розподіл транспортних потоків у напрямку міст Ковель та Рівне, а також до пунктів пропуску через державний кордон «Ягодин», «Доманове» і «Дольськ».



У 2020 році провели поточний середній ремонт цього транспортного вузла. А саме – 12,9 км автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на обході Луцька між населеними пунктами Княгининок і Прилуцьке.



Також відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, довжиною 107,95 м, розташований у селі Прилуцьке, та підходи до нього.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укравтодор опублікував світлини відремонтованої транспортної розв'язки на Волині з висоти пташиного польоту.Світлини розв’язки на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк оприлюднили на facebook-сторінці Укравтодору."Мусимо зізнатися, ми – шанувальники транспортних розв’язок. Нас захоплюють оригінальні рішення проєктантів та зовнішній вигляд оновлених за програмою "Велике будівництво" транспортних вузлів. Ось, наприклад, розв’язка на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк. З висоти пташиного польоту можна побачити, що її елементи утворюють тризуб", – йдеться в дописі Укравтодору.Майже 50 років розв’язка забезпечує безпечний розподіл транспортних потоків у напрямку міст Ковель та Рівне, а також до пунктів пропуску через державний кордон «Ягодин», «Доманове» і «Дольськ».У 2020 році провели поточний середній ремонт цього транспортного вузла. А саме – 12,9 км автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на обході Луцька між населеними пунктами Княгининок і Прилуцьке.Також відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, довжиною 107,95 м, розташований у селі Прилуцьке, та підходи до нього.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію