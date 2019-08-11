вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО

З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
Укравтодор опублікував світлини відремонтованої транспортної розв'язки на Волині з висоти пташиного польоту.

Світлини розв’язки на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк оприлюднили на facebook-сторінці Укравтодору.

"Мусимо зізнатися, ми – шанувальники транспортних розв’язок. Нас захоплюють оригінальні рішення проєктантів та зовнішній вигляд оновлених за програмою "Велике будівництво" транспортних вузлів. Ось, наприклад, розв’язка на перетині автошляхів М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ на обході міста Луцьк. З висоти пташиного польоту можна побачити, що її елементи утворюють тризуб", – йдеться в дописі Укравтодору.

Майже 50 років розв’язка забезпечує безпечний розподіл транспортних потоків у напрямку міст Ковель та Рівне, а також до пунктів пропуску через державний кордон «Ягодин», «Доманове» і «Дольськ».

У 2020 році провели поточний середній ремонт цього транспортного вузла. А саме – 12,9 км автошляху М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на обході Луцька між населеними пунктами Княгининок і Прилуцьке.

Також відремонтували шляхопровід над автодорогою Р-14 Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - Дольськ, довжиною 107,95 м, розташований у селі Прилуцьке, та підходи до нього.

З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авторозв'язка, Укравтодор, ремонт, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хто дозволив городи між розвязками?. Цеж державна земля,яку захопили.
Відповісти
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
Сьогодні, 00:19
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
14 листопад, 23:21
Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу
14 листопад, 22:51
Як на Волині в умовах пандемії працюють бригади екстерної медичної допомоги. ФОТО
14 листопад, 22:28
Схожі новини
Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг Трильйон гривень та 10 років треба на ремонт усіх українських доріг
11 серпень, 2019, 00:49
На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху На відрізку дороги Нововолинськ – Благодатне відремонтували 7 кілометрів автошляху
07 листопад, 15:50
Розпочали ремонт траси, яка сполучає Львівську та Волинську області Розпочали ремонт траси, яка сполучає Львівську та Волинську області
06 листопад, 11:37
Соборності та Ківерцівська: розповіли, як проходить ремонт доріг та дворів у Луцьку. ФОТО Соборності та Ківерцівська: розповіли, як проходить ремонт доріг та дворів у Луцьку. ФОТО
05 листопад, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
Сьогодні, 00:19
 0
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
З висоти пташиного польоту показали оновлену авторозв'язку на Волині, яка схожа на тризуб. ФОТО
14 листопад, 23:21
 0
Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу
14 листопад, 22:51
 0
Як на Волині в умовах пандемії працюють бригади екстерної медичної допомоги. ФОТО
14 листопад, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8