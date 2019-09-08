На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
Сьогодні, 07:29
На Хортиці археологи заповідника виявили на території острова поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тис. років.
Про це іфнормують на сайті заповідника.
Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід був завалений гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.
Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.
Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.
А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.
Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.
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Про це іфнормують на сайті заповідника.
Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід був завалений гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.
Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.
Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.
А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.
Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.
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