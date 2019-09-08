На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років





Про це іфнормують на



Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід був завалений гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.



Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.



Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.



А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.



Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Хортиці археологи заповідника виявили на території острова поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тис. років.Про це іфнормують на сайті заповідника Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід був завалений гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію