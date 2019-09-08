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На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років

На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
На Хортиці археологи заповідника виявили на території острова поховання скіфського воїна віком близько 2,5 тис. років.

Про це іфнормують на сайті заповідника.

Скелет знайшли у земляній катакомбі на триметровій глибині, вхід був завалений гранітними валунами. Так скіфи захищали поховання від грабіжників.

Зріст воїна – близько 1,8 м, тобто за давніми мірками він був гігантом.

Поряд знайшли також залізний ніж з кістяним руків’ям, рештки колчана з бронзовими стрілами та жертовну їжу.

А над самим похованням був кромлех – коло із гранітних каменів. Це символ сонця, який відомий в культурах багатьох давніх народів.

Археологи кажуть, що 20 років тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, тобто на Хортиці колись було скіфське городище, повз яке проходили переправи та торгівля із грецькими купцями.

На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років
На Хортиці знайшли могилу скіфського воїна, якій 2,5 тисячі років

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Теги: Хортиця, скіфське поховання, археологи, розкопки
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