Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус

Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19.



Нині він перебуває на самоізоляції вдома, повідомляє



Він продовжує працювати дистанційно, проводитиме щоденні брифінги щодо ситуації з коронавірусом в Україні.



"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду перебувати на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", — зазначив Степанов.



Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правил.



“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — сказав очільник МОЗ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'яотримав позитивний тест на коронавірус COVID-19.Нині він перебуває на самоізоляції вдома, повідомляє ТСН Він продовжує працювати дистанційно, проводитиме щоденні брифінги щодо ситуації з коронавірусом в Україні."Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду перебувати на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", — зазначив Степанов.Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правил.“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — сказав очільник МОЗ.

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