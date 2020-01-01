Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус
Сьогодні, 21:45
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19.
Нині він перебуває на самоізоляції вдома, повідомляє ТСН.
Він продовжує працювати дистанційно, проводитиме щоденні брифінги щодо ситуації з коронавірусом в Україні.
"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду перебувати на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", — зазначив Степанов.
Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правил.
“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — сказав очільник МОЗ.
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Нині він перебуває на самоізоляції вдома, повідомляє ТСН.
Він продовжує працювати дистанційно, проводитиме щоденні брифінги щодо ситуації з коронавірусом в Україні.
"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду перебувати на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", — зазначив Степанов.
Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правил.
“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — сказав очільник МОЗ.
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Коментарі 1
За шо боровся...
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