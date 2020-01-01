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Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19.

Нині він перебуває на самоізоляції вдома, повідомляє ТСН.

Він продовжує працювати дистанційно, проводитиме щоденні брифінги щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

"Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду перебувати на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно", — зазначив Степанов.

Міністр закликав українців дотримуватися карантинних правил.

“Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові”, — сказав очільник МОЗ.


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Теги: Степанов, коронавірус, тест
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