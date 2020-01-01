У місті на Волині перевіряли, чи дотримуються заклади карантину вихідного дня. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Патрульна поліція Володимира-Волинського разом з працівниками Держспоживслужби міста 14-го листопада проінспектували об’єкти господарювання на дотримання карантину вихідного дня.
Відео моніторингових перевірок опублікували у спільноті Твій Володимир, пише Кордон.
Як повідомили працівники Держпоживслужби, суб’єкти господарювання поставились з розумінням до встановлених обмежень і зачинилися. Тим, хто вже ж працював, винесли попередження.
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Відео моніторингових перевірок опублікували у спільноті Твій Володимир, пише Кордон.
Як повідомили працівники Держпоживслужби, суб’єкти господарювання поставились з розумінням до встановлених обмежень і зачинилися. Тим, хто вже ж працював, винесли попередження.
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