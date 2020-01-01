У місті на Волині перевіряли, чи дотримуються заклади карантину вихідного дня. ВІДЕО





Відео моніторингових перевірок опублікували у спільноті Твій Володимир, пише



Як повідомили працівники Держпоживслужби, суб’єкти господарювання поставились з розумінням до встановлених обмежень і зачинилися. Тим, хто вже ж працював, винесли попередження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульна поліція Володимира-Волинського разом з працівниками Держспоживслужби міста 14-го листопада проінспектували об’єкти господарювання на дотримання карантину вихідного дня.Відео моніторингових перевірок опублікували у спільноті Твій Володимир, пише Кордон Як повідомили працівники Держпоживслужби, суб’єкти господарювання поставились з розумінням до встановлених обмежень і зачинилися. Тим, хто вже ж працював, винесли попередження.

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