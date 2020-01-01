Сьогодні у Луцьку та деяких громадах на Волині проходять повторні вибори

У Луцьку та деяких громадах на Волині у неділю, 15 листопада, відбуваються повторні вибори.Про це повідомляє Центральна виборча комісія.Так, 15-го листопада у Волинській області проходить другий тур виборів міського голови до Луцької міської ради та повторне голосування з виборів депутатів до Мар’янівської селищної, Литовезької, Копачівської та Доросинівської сільських рад.Так, у Литовезькій ОТГ під час повторного повторного голосування обиратимуть трьох депутатів. Адже у виборчому окрузі № 1, яка балотувалася на сільського голову та на депутата – одночасно пройшла, як на сільського голову – набравши найбільшу кількість голосів виборців, так і на депутата. Жінка відмовилася від депутатського мандату, тому Литовезька СТВК приняла рішення про проведення повторного голосування в даному виборчому окрузі. Окрім того, у виборчому окрузі № 4 цієї ж громади найбільшу та водночас однакову кількість голосів набрали три кандидати в депутати, тому і тут відбуватиметься повторне голосування.У ЦВК наголошують, що, попри те, що напередодні уряд впровадив карантин вихідного дня, на організацію та проведення самих виборів карантинні обмеження не поширюються.Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, відбувається другий тур виборів Луцького міського голови. У ньому беруть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, –