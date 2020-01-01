В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу





Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Зазначається, що серед захворілих - 420 дітей та 391 медпрацівник.



За його інформацією, за останню добу:



- госпіталізовали – 1 227 осіб;

- летальних випадків – 95;

- одужало – 2 633 особи;



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 15 листопада В Україні зафіксували 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби.Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'яЗазначається, що серед захворілих - 420 дітей та 391 медпрацівник.За його інформацією, за останню добу:- госпіталізовали – 1 227 осіб;- летальних випадків – 95;- одужало – 2 633 особи;За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 50 620 випадків;Вінницька область – 13 844 випадки;Волинська область – 18 676 випадків;Дніпропетровська область – 21 222 випадки;Донецька область – 16 983 випадки;Житомирська область – 22 225 випадків;Закарпатська область – 19 384 випадки;Запорізька область – 18 484 випадки;Івано-Франківська область – 27 986 випадків;Київська область – 24 493 випадки;Кіровоградська область – 3 651 випадок;Луганська область – 5 147 випадків;Львівська область – 36 894 випадки;Миколаївська область – 12 340 випадків;Одеська область – 32 782 випадки;Полтавська область – 14 966 випадків;Рівненська область – 24 969 випадків;Сумська область – 17 859 випадків;Тернопільська область – 23 555 випадків;Харківська область – 47 599 випадків;Херсонська область – 6 967 випадків;Хмельницька область – 22 879 випадків;Черкаська область – 12 996 випадків;Чернівецька область – 27 917 випадків;Чернігівська область – 11 419 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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