В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
Станом на 15 листопада В Україні зафіксували 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби.
Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначається, що серед захворілих - 420 дітей та 391 медпрацівник.
За його інформацією, за останню добу:
- госпіталізовали – 1 227 осіб;
- летальних випадків – 95;
- одужало – 2 633 особи;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 50 620 випадків;
Вінницька область – 13 844 випадки;
Волинська область – 18 676 випадків;
Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
Донецька область – 16 983 випадки;
Житомирська область – 22 225 випадків;
Закарпатська область – 19 384 випадки;
Запорізька область – 18 484 випадки;
Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
Київська область – 24 493 випадки;
Кіровоградська область – 3 651 випадок;
Луганська область – 5 147 випадків;
Львівська область – 36 894 випадки;
Миколаївська область – 12 340 випадків;
Одеська область – 32 782 випадки;
Полтавська область – 14 966 випадків;
Рівненська область – 24 969 випадків;
Сумська область – 17 859 випадків;
Тернопільська область – 23 555 випадків;
Харківська область – 47 599 випадків;
Херсонська область – 6 967 випадків;
Хмельницька область – 22 879 випадків;
Черкаська область – 12 996 випадків;
Чернівецька область – 27 917 випадків;
Чернігівська область – 11 419 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Зазначається, що серед захворілих - 420 дітей та 391 медпрацівник.
За його інформацією, за останню добу:
- госпіталізовали – 1 227 осіб;
- летальних випадків – 95;
- одужало – 2 633 особи;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 50 620 випадків;
Вінницька область – 13 844 випадки;
Волинська область – 18 676 випадків;
Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
Донецька область – 16 983 випадки;
Житомирська область – 22 225 випадків;
Закарпатська область – 19 384 випадки;
Запорізька область – 18 484 випадки;
Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
Київська область – 24 493 випадки;
Кіровоградська область – 3 651 випадок;
Луганська область – 5 147 випадків;
Львівська область – 36 894 випадки;
Миколаївська область – 12 340 випадків;
Одеська область – 32 782 випадки;
Полтавська область – 14 966 випадків;
Рівненська область – 24 969 випадків;
Сумська область – 17 859 випадків;
Тернопільська область – 23 555 випадків;
Харківська область – 47 599 випадків;
Херсонська область – 6 967 випадків;
Хмельницька область – 22 879 випадків;
Черкаська область – 12 996 випадків;
Чернівецька область – 27 917 випадків;
Чернігівська область – 11 419 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень
14 листопад, 17:00
В Україні – «коронавірусний» рекорд
14 листопад, 09:01
У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
13 листопад, 15:12
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку спостерігачку ОПОРИ не допустили на виборчу дільницю: на місце викликали поліцію
Сьогодні, 09:41
В Україні за добу – 10 681 випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку на 15 листопада
Сьогодні, 09:00
Шанувальник творчості Лесі Українки відродив та посадив пам'ятне дерево у садибі письменниці на Волині
Сьогодні, 08:30