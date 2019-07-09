У Луцьку спостерігачку ОПОРИ не допустили на виборчу дільницю: на місце викликали поліцію

Спостерігачку Громадянської мережі ОПОРА не допустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії.Інцидент трапився у день повторного голосування з виборів Луцького міського голови, - інформує пресслужба ОПОРИ.Йдеться про виборчу дільницю, розміщену у комунальному підприємстві «Волинський медичний центр терапії залежностей» Волинської обласної ради. Інформують, що спостерігачка вчасно прибула до дільниці, проте, попри наявність негативного тесту на коронавірус, її не впустили на ранкове засідання. Відповідне рішення прийняли після голосування комісії.Спостерігачка надала комісії ксерокопію тесту, та продемонструвала та мала з собою телефону електронну версію результатів, котрі надійшли із лабораторії, проте її не дозволили пройти на засідання. У комісії вимагали саме паперовий оригінал із печаткою, тож порадили спостерігачці роздрукувати його у лабораторії та повернутися. Натомість комісія не надала спостерігачці документу, на основі якого вимагала довідку саме такого зразка.На місце події спостерігачка викликала поліцію.Зауважують, що з аналогічною копією інший спостерігач ОПОРИ безперешкодно потрапив на засідання спецдільниці ДВК №071096, що теж знаходиться у медичному закладі.Відповідно до пункту 1 частини 9 статті 60 Виборчого кодексу України офіційний спостерігач від громадської організації має право бути присутнім із дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях окружної, територіальної (територіальних), дільничних виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу.