Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 листопада. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Яковичі вул Жовтнева, 17-34
Горохівський район
1 КТП-375с.Новостав 09:00-17:00 Вул.Набережна,Берестечківська.
2 ЩТП-593с.Новостав 09:00-17:00 Магазин,Ковельмолоко,ФАП,школа,церква. Вул.Центральна.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л5 від ЗТП-193-3 10:00 – 14:00 Районна рада смт.Іваничі, школа, терцентр смт.Іваничі, стоматологічний кабінет ФОП Мельник, м-н СТиль ФОП Студинський Ю.Я., Аптека №28 Волиньфарм, ФОП Гупало – магазин, ФОП Романюк магазин, ФОП Ваянт – магазин Діана, ФОП Бабеляк – салон краси смт.Іваничі вул.Львівська, вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4кВ Л1, Л9 від ЗТП-193-3 09:30 – 17:00 стоматологічний кабінет ФОП Мельник, м-н СТиль ФОП Студинський Ю.Я., Аптека №28 Волиньфарм, ФОП Гупало – магазин, ФОП Романюк магазин, ФОП Ваянт – магазин Діана, ФОП Бабеляк – салон краси смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Тихий
3. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 ФОП Романюк магазин с.Заболотці вул.Молодіжна, вул.І.Франка і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-34 09:00-17:00 Пилорама.П.П.Гоцик Колишній силікатний завод
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-390 09:40-17:00 с. Сошичне .вул.Бобрівка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-160 09:30-17:00 с. Піщане вул..Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 КТП-308 10:00-15:00
ФОП Каймакова І. В. - СТО
кафе "Чевермето"
м.Ківерці
вул.Медвєедєва,23-41,
вул.Зелена,25-39,30-40
вул.Мічуріна,29-65 ,30-60,
тупик Медведєва,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00 с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 9:00-17:00
с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТС
ТзОВ "Сузір’я" – будинок побуту
ФОП Левашов В.О. - магазин
Олицьке ССТ - магазин с.Дерно
вул.Спеціалістів, 5-41,
вул.Першотравнева, 1-11 ,
вул.Жовтнева, 36-71
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 9:00-17:00
с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Голобська селищна рада,Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство,Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ виконавчого комітету,Голобської селищної ради с.Майдан
2. ПЛ-10кВ Л-2С
(ТП№470; ТП№472; ТП№618; ТП№616) 9:00-17:00 ТзОВ "Ідея" Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктівГаражний кооператив"Мотор"
Обслуговуючий кооператив"Гаражно-будів
ельнийкооператив"Електрон-Ковель"ТзОВ "Автор"ТзОВ"Термінал" м.Ковель
Локачинський район
1 ПЛ-10кв Л-23-01
від ЛР-62 9.00-17.00 СВК Україна ФОП Пилипчук Школа ДНЗ с.Бубнів вул.І Франка Шкільна
2. ПЛ-10кв Л-22-04 9.00-17.00 ФОП Лотоцький СВК Мрія школа АТС ФОП Мельник ФОП Калиш ФОП Сташук ФОП Лінник ФГ Надія Київстар с.Хорів ст.Загорів н.Загорів вул.Першотравнева
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-225 9.00-17.00 ФОП Марчак Табачук Каліщук Шемчук АТС с.Холопичі вул.Центральна
місто Луцьк
1. ТП-156 РУ-0,4кВ ІСШ, заміна КЛ-0,4кВ 10:00-11:00 Вопак,вв-1, Дитсад №7 вв-1, Бойлерна вв-1, Західінкомбанк, Бібліотека, Держ.нотаріальна контора, Офісне приміщення, Поліклініка, АТС
Аптека, Факторія вул. Київська площа 11,13,
2. ТП-156 РУ-0,4кВ ІІСШ, заміна КЛ-0,4кВ 11:00-12:00 Бойлерна, Дитсад, Волинянка (вінки), Гаражі(Глушець 51), М-н «Орхідея», Перукарня «Каре», М-н Волі 68, Факторія, Поліклініка вв-2 , АТС вул. Київська площа 11
3. ТП-520 РУ-0,4кВ ІСШ, заміна головного рубильника 13:30-17:00 М-н «Забіяка»
М-н продтоварів
вул. Арцеулова 12-18вв-1
Луцький район
1. 9:00-17:00
Полонківське СТ с.Городище-2 вул.Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-287 чистка траси ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 Магазин с.Мосир
Церква с.Мосир
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів с.Мосир
2. КТП-169 з ПЛ-10 Л-26-08 від ВВ-10 до ЛР-110 8:00-17:00 СВК "Украіна", ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович, ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна, ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви, СВК "Украіна", Дитсадок №2 с.Шацьк
Клуб с.Шацьк, Насосна, Магазин "Вишенька" смт.Шацьк
3. КТП-412 чистка траси ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 Лікарня с.Піща, Сільська Рада с.Піща Контора
Д/садок с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД
Громада Евангельських християн-баптистів с.Піща
Любешівський район
1 КТП-99 10:00 - 14:00 КНС, автомийка, магазини: « Технолюкс», «Смак», «Калина», «Морозко», ФОП Кобак. смт. Любешів вул.Бондаренка (частково), Чкалова (частково)
2 КТП-96 12:00 - 17:00 магазини: «Вілга», «Шанс 2», Любешівська філія ПрАТ «Волиньобленерго» смт. Любешів вул.Партизанська (частково), Новоселів (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 10:00-18:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-52,с. Троянівка - Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (столова дит.садка, будинок культури), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-53.КТП-54, с. Майдан.КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В. (пилорама).КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок), Кооператив "Бережанка" (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ФОП Василюк Олександр Олександрович (цех).КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (дерев.цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-424, с. Троянівка.КТП-458 - ФОП Шворак Петро Єфремович (майстерня).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).
КТП-23, с. Соф’янівка - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво, магазин, "Феміда Інтер-1").КТП-24, с. Череваха - ФО Косько Галина Степанівна (ларьок).КТП-109.КТП-359,3 с. Мала Яблунька - ФО Косько Галина Степанівна (магазин).
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-8 ЗТП-24 9:00-17:00 дачний масив «Мічурінець» м.Нововолинськ
вул. Транспортна, Нестерова 1-19,
Кисіля 40
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 19-01 від ЛР-248 11:00 - 17:00 ФАП с.Заприп'ять; Магазин с. Залисище;ФАП с.Хабарище;ФАП с.Почапи;ФАП с.В-Щетинська;"УКРПОШТА" с.В-Щетинська; Військова частина 9971 с.В-Щетиньська;СШ Столова с.В-Щетинська;СШ Свердловина с.В-Щетинська;СШ Котельня с.В.Щетинська;Б/к с.В-Щетинська;СШ Корпус с.В-Щетинська; Продмагазин. с.В-Щетинська;Школа с.Залухів;
"УКРПОШТА" с.Залухів;Насосна (Залухів);
Адмінбудинок с.Залухів;Б/к с.Залухів;СШ Свердловина с.Залухів;ФОП Соботович Галина Миколаївна-кладова с.Залухів;Православна Церква с.Залухів;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Залухів;ФАП с.Залухів;Магазин с.Залухів;ФОП Банацька Галина Василівна- тимчасова споруда с.Залухів с. Межисить, Залисище, Дощаниця, Залюття, Денисі, Заприпіття, Залухово, Почапи, Хабарище, В.Щитинська
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6 ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7 ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
9 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
Старовижівський район
1 КТП-27 09:00-16:00 с Синово вул Перемоги,Жовтнева,Миру,Радянська
2 КТП-89 Л-1,2 09:00-16:00 С/рада с Чевель вул Пісочна
3 КТП-210 10:00-17:00 Пункт прийому молока,С/рада с Смідин вул Миру,17 Вересня,Перемоги,
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-1 10:00-16:30 ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, УПЦ КП церква с. Дольськ
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-221 Л-1 10:00-16:30 База відпочинку – ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М. с.Пересіка
4 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-117 10:00-12:00 Військова частина - молодіжний фонд с.Городилець вул.Військова
5 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 13:00-15:00 с.Городилець вул.Ковельська
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Яковичі вул Жовтнева, 17-34
Горохівський район
1 КТП-375с.Новостав 09:00-17:00 Вул.Набережна,Берестечківська.
2 ЩТП-593с.Новостав 09:00-17:00 Магазин,Ковельмолоко,ФАП,школа,церква. Вул.Центральна.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л5 від ЗТП-193-3 10:00 – 14:00 Районна рада смт.Іваничі, школа, терцентр смт.Іваничі, стоматологічний кабінет ФОП Мельник, м-н СТиль ФОП Студинський Ю.Я., Аптека №28 Волиньфарм, ФОП Гупало – магазин, ФОП Романюк магазин, ФОП Ваянт – магазин Діана, ФОП Бабеляк – салон краси смт.Іваничі вул.Львівська, вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4кВ Л1, Л9 від ЗТП-193-3 09:30 – 17:00 стоматологічний кабінет ФОП Мельник, м-н СТиль ФОП Студинський Ю.Я., Аптека №28 Волиньфарм, ФОП Гупало – магазин, ФОП Романюк магазин, ФОП Ваянт – магазин Діана, ФОП Бабеляк – салон краси смт.Іваничі вул.Відродження, вул.Гагаріна, вул.Львівська, вул.Незалежності, провулок Тихий
3. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-25-3 09:30 – 16:30 ФОП Романюк магазин с.Заболотці вул.Молодіжна, вул.І.Франка і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. КТП-34 09:00-17:00 Пилорама.П.П.Гоцик Колишній силікатний завод
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-390 09:40-17:00 с. Сошичне .вул.Бобрівка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-160 09:30-17:00 с. Піщане вул..Центральна
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 КТП-308 10:00-15:00
ФОП Каймакова І. В. - СТО
кафе "Чевермето"
м.Ківерці
вул.Медвєедєва,23-41,
вул.Зелена,25-39,30-40
вул.Мічуріна,29-65 ,30-60,
тупик Медведєва,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-403 9:00-17:00 с. Сильне – пошта
ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех с. Сильне
вул.Л.Українки,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 9:00-17:00
с. Дерно – дитсадок,медпункт, клуб, АТС
ТзОВ "Сузір’я" – будинок побуту
ФОП Левашов В.О. - магазин
Олицьке ССТ - магазин с.Дерно
вул.Спеціалістів, 5-41,
вул.Першотравнева, 1-11 ,
вул.Жовтнева, 36-71
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 9:00-17:00
с.Кульчин
вул.5-го Лютого,16-26 ,13-17
вул.В. Зарадюка 1-14, вул.Космонавтів,1-19,
вул.Вишнева ,1-29,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №28
9:00-17:00 Голобська селищна рада,Ковельське МТМО
Голобське споживче товариство,Волинська дирекція АТ "Укрпошта", Гуманітарний відділ виконавчого комітету,Голобської селищної ради с.Майдан
2. ПЛ-10кВ Л-2С
(ТП№470; ТП№472; ТП№618; ТП№616) 9:00-17:00 ТзОВ "Ідея" Ковельська заготівельно-збутова база
с/г продуктівГаражний кооператив"Мотор"
Обслуговуючий кооператив"Гаражно-будів
ельнийкооператив"Електрон-Ковель"ТзОВ "Автор"ТзОВ"Термінал" м.Ковель
Локачинський район
1 ПЛ-10кв Л-23-01
від ЛР-62 9.00-17.00 СВК Україна ФОП Пилипчук Школа ДНЗ с.Бубнів вул.І Франка Шкільна
2. ПЛ-10кв Л-22-04 9.00-17.00 ФОП Лотоцький СВК Мрія школа АТС ФОП Мельник ФОП Калиш ФОП Сташук ФОП Лінник ФГ Надія Київстар с.Хорів ст.Загорів н.Загорів вул.Першотравнева
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-225 9.00-17.00 ФОП Марчак Табачук Каліщук Шемчук АТС с.Холопичі вул.Центральна
місто Луцьк
1. ТП-156 РУ-0,4кВ ІСШ, заміна КЛ-0,4кВ 10:00-11:00 Вопак,вв-1, Дитсад №7 вв-1, Бойлерна вв-1, Західінкомбанк, Бібліотека, Держ.нотаріальна контора, Офісне приміщення, Поліклініка, АТС
Аптека, Факторія вул. Київська площа 11,13,
2. ТП-156 РУ-0,4кВ ІІСШ, заміна КЛ-0,4кВ 11:00-12:00 Бойлерна, Дитсад, Волинянка (вінки), Гаражі(Глушець 51), М-н «Орхідея», Перукарня «Каре», М-н Волі 68, Факторія, Поліклініка вв-2 , АТС вул. Київська площа 11
3. ТП-520 РУ-0,4кВ ІСШ, заміна головного рубильника 13:30-17:00 М-н «Забіяка»
М-н продтоварів
вул. Арцеулова 12-18вв-1
Луцький район
1. 9:00-17:00
Полонківське СТ с.Городище-2 вул.Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-287 чистка траси ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 Магазин с.Мосир
Церква с.Мосир
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів с.Мосир
2. КТП-169 з ПЛ-10 Л-26-08 від ВВ-10 до ЛР-110 8:00-17:00 СВК "Украіна", ФОП Гошовський Мирослав Миколайович, ФОП Писачук Михайло Миколайович, ФОП Зуб Ю.М., Стаднік Надія Олександрівна, ФОП Печук Ірина Василівна
Рел.гр.преподобного Онуфрія Укр.Православної церкви, СВК "Украіна", Дитсадок №2 с.Шацьк
Клуб с.Шацьк, Насосна, Магазин "Вишенька" смт.Шацьк
3. КТП-412 чистка траси ПЛ-0.4кв 8:00-17:00 Лікарня с.Піща, Сільська Рада с.Піща Контора
Д/садок с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД
Громада Евангельських християн-баптистів с.Піща
Любешівський район
1 КТП-99 10:00 - 14:00 КНС, автомийка, магазини: « Технолюкс», «Смак», «Калина», «Морозко», ФОП Кобак. смт. Любешів вул.Бондаренка (частково), Чкалова (частково)
2 КТП-96 12:00 - 17:00 магазини: «Вілга», «Шанс 2», Любешівська філія ПрАТ «Волиньобленерго» смт. Любешів вул.Партизанська (частково), Новоселів (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-86-03 10:00-18:00
КТП-50, с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-51.КТП-52,с. Троянівка - Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (столова дит.садка, будинок культури), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-53.КТП-54, с. Майдан.КТП-55, с. Черськ - Районний відділ освіти (школа, їдальня), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Свято-Ільїнська церква, ФОП Турик Ольга Якимівна (магазин), ФОП Михайлевський Андрій Йосипович (цех), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Троянівська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин).КТП-226, с. Бережниця - Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП СмІтюх В.В. (торгівельний кіоск).
КТП-270, с. Троянівка - ФОП Іващик А.В. (пилорама).КТП-283 - Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Районний відділ освіти (школа, гуртожиток).КТП-373, с. Черськ.
КТП-375.КТП-403, с. Бережниця - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (відділення), Кооператив "Бережанка" (ларьок), Кооператив "Бережанка" (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ФОП Василюк Олександр Олександрович (цех).КТП-407, с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-411, с. Майдан.
КТП-423 - Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (дерев.цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ".
КТП-424, с. Троянівка.КТП-458 - ФОП Шворак Петро Єфремович (майстерня).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд майданчик).
КТП-23, с. Соф’янівка - ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво, магазин, "Феміда Інтер-1").КТП-24, с. Череваха - ФО Косько Галина Степанівна (ларьок).КТП-109.КТП-359,3 с. Мала Яблунька - ФО Косько Галина Степанівна (магазин).
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ Л-8 ЗТП-24 9:00-17:00 дачний масив «Мічурінець» м.Нововолинськ
вул. Транспортна, Нестерова 1-19,
Кисіля 40
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 19-01 від ЛР-248 11:00 - 17:00 ФАП с.Заприп'ять; Магазин с. Залисище;ФАП с.Хабарище;ФАП с.Почапи;ФАП с.В-Щетинська;"УКРПОШТА" с.В-Щетинська; Військова частина 9971 с.В-Щетиньська;СШ Столова с.В-Щетинська;СШ Свердловина с.В-Щетинська;СШ Котельня с.В.Щетинська;Б/к с.В-Щетинська;СШ Корпус с.В-Щетинська; Продмагазин. с.В-Щетинська;Школа с.Залухів;
"УКРПОШТА" с.Залухів;Насосна (Залухів);
Адмінбудинок с.Залухів;Б/к с.Залухів;СШ Свердловина с.Залухів;ФОП Соботович Галина Миколаївна-кладова с.Залухів;Православна Церква с.Залухів;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" с.Залухів;ФАП с.Залухів;Магазин с.Залухів;ФОП Банацька Галина Василівна- тимчасова споруда с.Залухів с. Межисить, Залисище, Дощаниця, Залюття, Денисі, Заприпіття, Залухово, Почапи, Хабарище, В.Щитинська
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ ТП-509
9:00-17:00 с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-66
9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова.
3 ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4
ПЛ-0,4 кВ ТП-122
9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5
ПЛ-0,4 кВ ТП-153
9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6 ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7 ПЛ-10кВ Л30-06 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, адмінприміщення, гаражі, склад,торговий кіоск, кафе “Меридіан”, магазин “Крамниця”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база.
м.Рожище вул.Г.Мазепи,1-67, 8-76,71-105, 78-108., К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8
ПЛ-0,4 кВ ТП-189
9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха..
9 ПЛ-10кВ Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці кормодробілка. с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Залісці вул.Молодіжна, Перемоги.
Старовижівський район
1 КТП-27 09:00-16:00 с Синово вул Перемоги,Жовтнева,Миру,Радянська
2 КТП-89 Л-1,2 09:00-16:00 С/рада с Чевель вул Пісочна
3 КТП-210 10:00-17:00 Пункт прийому молока,С/рада с Смідин вул Миру,17 Вересня,Перемоги,
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська, провул. Залізничний,вул. Паралельна
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-287 Л-1 10:00-16:30 ПАТ «Волиньгаз» - ГРП, УПЦ КП церква с. Дольськ
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-221 Л-1 10:00-16:30 База відпочинку – ТДВ «Волиньавтотранс», ФОП Гордійчук В.М. с.Пересіка
4 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-117 10:00-12:00 Військова частина - молодіжний фонд с.Городилець вул.Військова
5 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 13:00-15:00 с.Городилець вул.Ковельська
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-16:30 с.Дажва
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