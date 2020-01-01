Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада

За останню добу на Волині зареєстрували 243 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 236 осіб.Чотири випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1, Шацький район - 1), - інформують у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 45, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 34, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 13, Ківерцівський район – 9, Ковельський район – 47, Любомльський район – 11, Любешівський район – 13, Луцький район – 15, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 2, Старовижівський район – 11, Турійський район – 6.Станом на 15 листопада в області зареєстрували 18676 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 921 у дітей та 1681 у медичних працівників. Одужало 11881 особа, з них 661 дитини та 1300 медичних працівників. 361 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 13 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 4087 (в т. ч. 108 летальних)Луцький район – 1555 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1505 (в т. ч. 30 летальних)Володимир-Волинський район – 1703 (в т. ч. 18 летальних)Горохівський район – 838 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 445 (в т. ч. 11 летальних)Камінь-Каширський район – 715 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1741 (в т. ч. 22 летальних)Ковельський район – 1670 (в т. ч. 33 летальних)Локачинський район – 305 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 477 (в т. ч. 3 летальних)Любешівський район – 714 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 894 (в т. ч. 19 летальних)Ратнівський район – 659 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 450 (в т. ч. 16 летальних)Старовижівський район – 256 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 488 ( в т. ч. 5 летальний)Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)За попередню добу надійшло 243 повідомлення про підозру на COVID-19. На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу обстежили 682 особи.