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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада
За останню добу на Волині зареєстрували 243 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 236 осіб.

Чотири випадки хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1, Шацький район - 1), - інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 45, м. Нововолинськ – 23, Володимир-Волинський район – 34, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 1, Камінь-Каширський район – 13, Ківерцівський район – 9, Ковельський район – 47, Любомльський район – 11, Любешівський район – 13, Луцький район – 15, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 2, Старовижівський район – 11, Турійський район – 6.

Станом на 15 листопада в області зареєстрували 18676 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 921 у дітей та 1681 у медичних працівників. Одужало 11881 особа, з них 661 дитини та 1300 медичних працівників. 361 випадок хвороби завершився летально (в тому числі померло 13 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 4087 (в т. ч. 108 летальних)
Луцький район – 1555 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1505 (в т. ч. 30 летальних)
Володимир-Волинський район – 1703 (в т. ч. 18 летальних)
Горохівський район – 838 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 445 (в т. ч. 11 летальних)
Камінь-Каширський район – 715 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1741 (в т. ч. 22 летальних)
Ковельський район – 1670 (в т. ч. 33 летальних)
Локачинський район – 305 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 477 (в т. ч. 3 летальних)
Любешівський район – 714 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 894 (в т. ч. 19 летальних)
Ратнівський район – 659 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 450 (в т. ч. 16 летальних)
Старовижівський район – 256 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 488 ( в т. ч. 5 летальний)
Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)

За попередню добу надійшло 243 повідомлення про підозру на COVID-19. На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу обстежили 682 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба, статистика
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