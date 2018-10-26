У Луцьку на одній із вулиць елекричний стовп впав на дроти





Про це у групі «Автоандони Луцька» написав користувач Тарас Дмитряк.



"Панове обережніше на Грушевського (перехід із обласної до Салюта). Поліцію повідомив", - зазначає автор у дописі.



Наразі не відомо про причину пошкодження електроопори.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Грушевського, поблизу волинської обласної лікарні, пошкоджений стовп впав на дроти.Про це у групі «Автоандони Луцька» написав користувач"Панове обережніше на Грушевського (перехід із обласної до Салюта). Поліцію повідомив", - зазначає автор у дописі.Наразі не відомо про причину пошкодження електроопори.

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