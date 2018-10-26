У Луцьку на одній із вулиць елекричний стовп впав на дроти
Сьогодні, 12:01
У Луцьку на проспекті Грушевського, поблизу волинської обласної лікарні, пошкоджений стовп впав на дроти.
Про це у групі «Автоандони Луцька» написав користувач Тарас Дмитряк.
"Панове обережніше на Грушевського (перехід із обласної до Салюта). Поліцію повідомив", - зазначає автор у дописі.
Наразі не відомо про причину пошкодження електроопори.
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Про це у групі «Автоандони Луцька» написав користувач Тарас Дмитряк.
"Панове обережніше на Грушевського (перехід із обласної до Салюта). Поліцію повідомив", - зазначає автор у дописі.
Наразі не відомо про причину пошкодження електроопори.
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Коментарі 1
Осінній стовпопад
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