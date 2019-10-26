Мешканці Любешівського району на ретросвітлинах, які знайшли у архівах Польщі
Сьогодні, 12:27
В одному із цифрових архівів Польщі знайшли цікаві світлини, які стосуються недавньої історії Волині.
Усі кадри були зроблені в селі Велика Глуша на Любешівщині. Фото 1930-1960-х років зібрали під час експедицій працівники Архіву сільської музики в Польщі. Пізніше оцифровані й зараз виставлені на загал у мережі Інтернет. Багато хто з читачів впізнає на фото миті із свого життя, адже подібні фото могли бути зроблені в інших селах Волині, - йдеться на сайті t1.ua.
Світлини з села Велика Глуша знаходяться в розділі Волинське Полісся. В колекції багато весільних фото, на яких можна розгледіти святковий одяг нареченої. Особливими на таких кадрах є віночки жінки, адже зараз весільна мода змінилась і такі віночки вже не одягають, їх збирають із різних куточків України колекціонери та музеї.
Також досить цікавим є світлини із двома дівчатами, які одягнені в традиційний одяг. Фото виглядає дуже колоритно.
У 1947 - 1948 роках в Великій Глуші проходила організація колективного господарства у Великій Глуші, саме тоді в колгосп об'єднали триста двадцять одноосібних господарств. Із 1940-х років в селі з’явилась школа, а з 1968 року навіть філіал музичної.
В селі було побудовано лікарню, стадіон, будинок культури, при якому діяв кінотеатр, промтоварна та продуктова крамниці, павільйон побутового обслуговування населення, перукарня.
У 1960-1970-х роках Велика Глуша була досить процвітаючим селом, яке вважалося другим центром Любешівського району.
В наступних публікаціях продовжимо знайомство із минувшиною Волині, через ретро фото її мешканців.
Джерело фото: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Усі кадри були зроблені в селі Велика Глуша на Любешівщині. Фото 1930-1960-х років зібрали під час експедицій працівники Архіву сільської музики в Польщі. Пізніше оцифровані й зараз виставлені на загал у мережі Інтернет. Багато хто з читачів впізнає на фото миті із свого життя, адже подібні фото могли бути зроблені в інших селах Волині, - йдеться на сайті t1.ua.
Світлини з села Велика Глуша знаходяться в розділі Волинське Полісся. В колекції багато весільних фото, на яких можна розгледіти святковий одяг нареченої. Особливими на таких кадрах є віночки жінки, адже зараз весільна мода змінилась і такі віночки вже не одягають, їх збирають із різних куточків України колекціонери та музеї.
Також досить цікавим є світлини із двома дівчатами, які одягнені в традиційний одяг. Фото виглядає дуже колоритно.
У 1947 - 1948 роках в Великій Глуші проходила організація колективного господарства у Великій Глуші, саме тоді в колгосп об'єднали триста двадцять одноосібних господарств. Із 1940-х років в селі з’явилась школа, а з 1968 року навіть філіал музичної.
В селі було побудовано лікарню, стадіон, будинок культури, при якому діяв кінотеатр, промтоварна та продуктова крамниці, павільйон побутового обслуговування населення, перукарня.
У 1960-1970-х роках Велика Глуша була досить процвітаючим селом, яке вважалося другим центром Любешівського району.
В наступних публікаціях продовжимо знайомство із минувшиною Волині, через ретро фото її мешканців.
Джерело фото: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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