Мешканці Любешівського району на ретросвітлинах, які знайшли у архівах Польщі





Усі кадри були зроблені в селі Велика Глуша на Любешівщині. Фото 1930-1960-х років зібрали під час експедицій працівники Архіву сільської музики в Польщі. Пізніше оцифровані й зараз виставлені на загал у мережі Інтернет. Багато хто з читачів впізнає на фото миті із свого життя, адже подібні фото могли бути зроблені в інших селах Волині, - йдеться на сайті



Світлини з села Велика Глуша знаходяться в розділі Волинське Полісся. В колекції багато весільних фото, на яких можна розгледіти святковий одяг нареченої. Особливими на таких кадрах є віночки жінки, адже зараз весільна мода змінилась і такі віночки вже не одягають, їх збирають із різних куточків України колекціонери та музеї.



Також досить цікавим є світлини із двома дівчатами, які одягнені в традиційний одяг. Фото виглядає дуже колоритно.



У 1947 - 1948 роках в Великій Глуші проходила організація колективного господарства у Великій Глуші, саме тоді в колгосп об'єднали триста двадцять одноосібних господарств. Із 1940-х років в селі з’явилась школа, а з 1968 року навіть філіал музичної.



В селі було побудовано лікарню, стадіон, будинок культури, при якому діяв кінотеатр, промтоварна та продуктова крамниці, павільйон побутового обслуговування населення, перукарня.



У 1960-1970-х роках Велика Глуша була досить процвітаючим селом, яке вважалося другим центром Любешівського району.



В наступних публікаціях продовжимо знайомство із минувшиною Волині, через ретро фото її мешканців.

Родина. Фото 1950 року. Хлопці із шпаківнями, 1950 р. Селяни на фото 1930 року. Молодята, фото 1959 року

Джерело фото: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl



Тетяна Яцечко-Блаженко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із цифрових архівів Польщі знайшли цікаві світлини, які стосуються недавньої історії Волині.Усі кадри були зроблені в селі Велика Глуша на Любешівщині. Фото 1930-1960-х років зібрали під час експедицій працівники Архіву сільської музики в Польщі. Пізніше оцифровані й зараз виставлені на загал у мережі Інтернет. Багато хто з читачів впізнає на фото миті із свого життя, адже подібні фото могли бути зроблені в інших селах Волині, - йдеться на сайті t1.ua. Світлини з села Велика Глуша знаходяться в розділі Волинське Полісся. В колекції багато весільних фото, на яких можна розгледіти святковий одяг нареченої. Особливими на таких кадрах є віночки жінки, адже зараз весільна мода змінилась і такі віночки вже не одягають, їх збирають із різних куточків України колекціонери та музеї.Також досить цікавим є світлини із двома дівчатами, які одягнені в традиційний одяг. Фото виглядає дуже колоритно.У 1947 - 1948 роках в Великій Глуші проходила організація колективного господарства у Великій Глуші, саме тоді в колгосп об'єднали триста двадцять одноосібних господарств. Із 1940-х років в селі з’явилась школа, а з 1968 року навіть філіал музичної.В селі було побудовано лікарню, стадіон, будинок культури, при якому діяв кінотеатр, промтоварна та продуктова крамниці, павільйон побутового обслуговування населення, перукарня.У 1960-1970-х роках Велика Глуша була досить процвітаючим селом, яке вважалося другим центром Любешівського району.В наступних публікаціях продовжимо знайомство із минувшиною Волині, через ретро фото її мешканців.

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