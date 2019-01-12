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Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО

Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
У неділю, 15 листопада, деяку територію України почало засипати першим снігом. Так, засніжило у місті Шостка, що у Сумській області в Харкові.

Сніг у Шостці пішов ще з вечора суботи та продовжує йти і зараз, - пише ТСН.

Зазначають, що це перший сніг і він доволі рясний. Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО

Також опади спостерігали жителі Харкова. Так, у Telegram-каналі kharkiv_1654 й опублікували відповідне фото й відео.

Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО


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Теги: сніг, Шостка, Харків
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