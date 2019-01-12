Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО





Сніг у Шостці пішов ще з вечора суботи та продовжує йти і зараз, - пише



Зазначають, що це перший сніг і він доволі рясний. Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.



Також опади спостерігали жителі Харкова. Так, у Telegram-каналі kharkiv_1654 й опублікували відповідне фото й відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 15 листопада, деяку територію України почало засипати першим снігом. Так, засніжило у місті Шостка, що у Сумській області в Харкові.Сніг у Шостці пішов ще з вечора суботи та продовжує йти і зараз, - пише ТСН. Зазначають, що це перший сніг і він доволі рясний. Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.Також опади спостерігали жителі Харкова. Так, у Telegram-каналі kharkiv_1654 й опублікували відповідне фото й відео.

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