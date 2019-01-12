Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
У неділю, 15 листопада, деяку територію України почало засипати першим снігом. Так, засніжило у місті Шостка, що у Сумській області в Харкові.
Сніг у Шостці пішов ще з вечора суботи та продовжує йти і зараз, - пише ТСН.
Зазначають, що це перший сніг і він доволі рясний. Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.
Також опади спостерігали жителі Харкова. Так, у Telegram-каналі kharkiv_1654 й опублікували відповідне фото й відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сніг у Шостці пішов ще з вечора суботи та продовжує йти і зараз, - пише ТСН.
Зазначають, що це перший сніг і він доволі рясний. Діти на вулиці вже почали ліпити перших сніговиків.
Також опади спостерігали жителі Харкова. Так, у Telegram-каналі kharkiv_1654 й опублікували відповідне фото й відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Діти ліплять перших сніговиків: міста України засипає першим снігом. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Нестача скриньки та відсутність пандусів на дільницях: як на Волині відбуваються вибори
Сьогодні, 13:01
У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти
Сьогодні, 12:01