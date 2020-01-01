Як голосують за мера на одній із найбільших дільниць Луцька. ВІДЕО





Про це розповів



Станом на 12-ту годину проголосували 168 виборців.



"Роботу на дільниці розпочали вчасно і без порушень", - каже Олександр Веремійчук. У списках для голосування на дільниці зареєстровано 2 300 виборців. Скриньок і бюлетенів для голосування вистачає, усі члени комісії здорові і виконують свою роботу.



До 10-ох лучан, які не спроможні пересуватися, на цій дільниці члени ДВК підуть додому з пересуваними скриньками. Високої активності, каже голова ДВК, не чекають, у зв’язку із карантином вихідного дня. На минулих виборах активність була вища.



На дільниці усі у масках, при вході є антисептик і засоби індивідуального захисту. Людей приходить небагато, тому скупчень немає.



Поліцейський Сергій Костюк розповів, що порушень на цій дільниці зранку не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній із найбільших дільниць Луцька, що розташована у приміщенні РАЦСу, активність виборців є невисока.Про це розповів Суспільному голова ДВК Олександр Веремійчук.Станом на 12-ту годину проголосували 168 виборців."Роботу на дільниці розпочали вчасно і без порушень", - каже Олександр Веремійчук. У списках для голосування на дільниці зареєстровано 2 300 виборців. Скриньок і бюлетенів для голосування вистачає, усі члени комісії здорові і виконують свою роботу.До 10-ох лучан, які не спроможні пересуватися, на цій дільниці члени ДВК підуть додому з пересуваними скриньками. Високої активності, каже голова ДВК, не чекають, у зв’язку із карантином вихідного дня. На минулих виборах активність була вища.На дільниці усі у масках, при вході є антисептик і засоби індивідуального захисту. Людей приходить небагато, тому скупчень немає.Поліцейський Сергій Костюк розповів, що порушень на цій дільниці зранку не було.

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