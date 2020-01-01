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Як голосують за мера на одній із найбільших дільниць Луцька. ВІДЕО

Як голосують за мера на одній із найбільших дільниць Луцька. ВІДЕО
На одній із найбільших дільниць Луцька, що розташована у приміщенні РАЦСу, активність виборців є невисока.

Про це розповів Суспільному голова ДВК Олександр Веремійчук.

Станом на 12-ту годину проголосували 168 виборців.

"Роботу на дільниці розпочали вчасно і без порушень", - каже Олександр Веремійчук. У списках для голосування на дільниці зареєстровано 2 300 виборців. Скриньок і бюлетенів для голосування вистачає, усі члени комісії здорові і виконують свою роботу.

До 10-ох лучан, які не спроможні пересуватися, на цій дільниці члени ДВК підуть додому з пересуваними скриньками. Високої активності, каже голова ДВК, не чекають, у зв’язку із карантином вихідного дня. На минулих виборах активність була вища.

На дільниці усі у масках, при вході є антисептик і засоби індивідуального захисту. Людей приходить небагато, тому скупчень немає.

Поліцейський Сергій Костюк розповів, що порушень на цій дільниці зранку не було.


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Теги: вибори, Луцьк, дільниця, мер
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Явка ктастрофічна. Наступних виборів через чотири роки вже не буде. Мерів міста призначатиме сюзерен Коломойський через місцевого васала Палицю.
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