Явка на виборах Луцького міського голови станом на 13:00 склала 10,59%

У день повторного голосування з виборів Луцького міського голови станом на 13:00 проголосували 10,59% виборців.Відповідну інформацію представникам Громадянської мережі ОПОРА повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.Зокрема, із 171 890 осіб, внесених до списку виборців станом на день голосування, на 13 годину волевиявлення здійснили 18 207 осіб. Тож явка становить 10,59%.Відповідно до частини 15 статті 248 Виборчого Кодексу України дільнична виборча комісія упродовж дня голосування забезпечує подання до усіх територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, які організовуються та проводяться на цій дільниці, відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.