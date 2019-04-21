Явка на виборах Луцького міського голови станом на 13:00 склала 10,59%
Сьогодні, 14:27
У день повторного голосування з виборів Луцького міського голови станом на 13:00 проголосували 10,59% виборців.
Відповідну інформацію представникам Громадянської мережі ОПОРА повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.
Зокрема, із 171 890 осіб, внесених до списку виборців станом на день голосування, на 13 годину волевиявлення здійснили 18 207 осіб. Тож явка становить 10,59%.
Відповідно до частини 15 статті 248 Виборчого Кодексу України дільнична виборча комісія упродовж дня голосування забезпечує подання до усіх територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, які організовуються та проводяться на цій дільниці, відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
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Відповідну інформацію представникам Громадянської мережі ОПОРА повідомили у Луцькій міській територіальній виборчій комісії.
Зокрема, із 171 890 осіб, внесених до списку виборців станом на день голосування, на 13 годину волевиявлення здійснили 18 207 осіб. Тож явка становить 10,59%.
Відповідно до частини 15 статті 248 Виборчого Кодексу України дільнична виборча комісія упродовж дня голосування забезпечує подання до усіх територіальних виборчих комісій з місцевих виборів, які організовуються та проводяться на цій дільниці, відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
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Коментарі 1
Ой садили хлопці сосну, а виросла туя. хоч кого би ви обрали, - виберете ... !
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