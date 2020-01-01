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На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів

На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів
В Україні за добу поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Загалом зафіксували 1029 повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів, - йдеться на сайті Нацполіції України.

До вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучили майже 20 000 правоохоронців.

Зокрема працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання. У результаті припинили роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дні: 891 закладів сфери торговельного і побутового обслуговування населення, 416 закладів громадського харчування, 21 дискотек та нічних клубів, 18 спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів, 6 торговельно-розважальних центрів, 3 заклади, що надають послуги з розміщення осіб (крім готелів).

Найбільше порушень зафіксували у Львівській області – 390, у Дніпропетровській – 209, у Черкаській – 128, у місті Києві – 121, у Київській – 84 та у Тернопільській – 74.

Що стосується Волинської області, то загалом станом на 8:00 15 листопада тут склали 1867 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень і 10 кримінальних проваджень.

За виявленими порушеннями складено 990 адміністративних протоколів передбачених ст. 44-3 ( Порушення правил щодо карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 9 кримінальних правопорушень.



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Теги: карантин, Волинь, порушення, адмінпротоколи
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