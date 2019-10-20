Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
Сьогодні, 16:11
На зупинці громадського транспорту у Луцьку тролейбус під час руху пошкодив одну з електроопор.
Як розповів Суспільному начальник дільниці комунального підприємства електротранспорту міста Віктор Галенко, тролейбус під час руху "рогами" зачепив контактну мережу, від чого електроопора надломилася і зависла над дротами.
Усе трапилося на зупинці громадського транспорту, що біля Волинської обласної лікарні. Наразі там працюють аварійні бригади рятувальників, "Луцьксвітла" та "Луцького підприємства електротранспорту", розповів журналістам Суспільного Віктор Галенко.
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Як розповів Суспільному начальник дільниці комунального підприємства електротранспорту міста Віктор Галенко, тролейбус під час руху "рогами" зачепив контактну мережу, від чого електроопора надломилася і зависла над дротами.
Усе трапилося на зупинці громадського транспорту, що біля Волинської обласної лікарні. Наразі там працюють аварійні бригади рятувальників, "Луцьксвітла" та "Луцького підприємства електротранспорту", розповів журналістам Суспільного Віктор Галенко.
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