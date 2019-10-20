Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус





Як розповів Віктор Галенко, тролейбус під час руху "рогами" зачепив контактну мережу, від чого електроопора надломилася і зависла над дротами.



Усе трапилося на зупинці громадського транспорту, що біля Волинської обласної лікарні. Наразі там працюють аварійні бригади рятувальників, "Луцьксвітла" та "Луцького підприємства електротранспорту", розповів журналістам Суспільного Віктор Галенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зупинці громадського транспорту у Луцьку тролейбус під час руху пошкодив одну з електроопор Як розповів Суспільному начальник дільниці комунального підприємства електротранспорту міста, тролейбус під час руху "рогами" зачепив контактну мережу, від чого електроопора надломилася і зависла над дротами.Усе трапилося на зупинці громадського транспорту, що біля Волинської обласної лікарні. Наразі там працюють аварійні бригади рятувальників, "Луцьксвітла" та "Луцького підприємства електротранспорту", розповів журналістам Суспільного Віктор Галенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію