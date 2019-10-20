вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус

Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
На зупинці громадського транспорту у Луцьку тролейбус під час руху пошкодив одну з електроопор.

Як розповів Суспільному начальник дільниці комунального підприємства електротранспорту міста Віктор Галенко, тролейбус під час руху "рогами" зачепив контактну мережу, від чого електроопора надломилася і зависла над дротами.

Усе трапилося на зупинці громадського транспорту, що біля Волинської обласної лікарні. Наразі там працюють аварійні бригади рятувальників, "Луцьксвітла" та "Луцького підприємства електротранспорту", розповів журналістам Суспільного Віктор Галенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварійники, стовп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 17:19
Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Сьогодні, 17:01
Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
Сьогодні, 16:11
Історія волинянина, який 8-річним хлопчиком у далекому 1934-му році став весільним музикою
Сьогодні, 16:01
На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти У Луцьку на одній із вулиць електричний стовп впав на дроти
Сьогодні, 12:01
Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО Аварія поблизу Луцька: Audi в'їхало у стовп. ФОТО
02 червень, 11:56
П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО П'яна компанія на автомобілі тікала від патрульних і протаранила стовп. ФОТО
20 жовтень, 2019, 06:32
У місті на Волині автомобіль зніс електроопору. ВІДЕО У місті на Волині автомобіль зніс електроопору. ВІДЕО
11 травень, 2019, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 17:19
 0
Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Сьогодні, 17:01
 0
Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
Сьогодні, 16:11
 0
Історія волинянина, який 8-річним хлопчиком у далекому 1934-му році став весільним музикою
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8