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Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі

Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Спортсмен з Луцька Максим Ткачук здобув перемогу на Чемпіонаті України з плавання, який проходив у місті Дніпро.

Про це інформує ГО "Волинська обласна Федерація плавання" на сторінці у фейсбуці.

Юний плавець поповнив запас медалей ще на чотири: 3 золотих і 1 срібна. Набрав Максим 814 очок Fina і зайняв перше місце в абсолюті і в особистій медальній першості серед усіх учасників змагань.

Тренерує спортсмена Володимир Самчук.


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Теги: Максим Ткачук, перемога
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