Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Сьогодні, 17:01
Спортсмен з Луцька Максим Ткачук здобув перемогу на Чемпіонаті України з плавання, який проходив у місті Дніпро.
Про це інформує ГО "Волинська обласна Федерація плавання" на сторінці у фейсбуці.
Юний плавець поповнив запас медалей ще на чотири: 3 золотих і 1 срібна. Набрав Максим 814 очок Fina і зайняв перше місце в абсолюті і в особистій медальній першості серед усіх учасників змагань.
Тренерує спортсмена Володимир Самчук.
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Про це інформує ГО "Волинська обласна Федерація плавання" на сторінці у фейсбуці.
Юний плавець поповнив запас медалей ще на чотири: 3 золотих і 1 срібна. Набрав Максим 814 очок Fina і зайняв перше місце в абсолюті і в особистій медальній першості серед усіх учасників змагань.
Тренерує спортсмена Володимир Самчук.
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