Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі





Про це інформує



Юний плавець поповнив запас медалей ще на чотири: 3 золотих і 1 срібна. Набрав Максим 814 очок Fina і зайняв перше місце в абсолюті і в особистій медальній першості серед усіх учасників змагань.



Тренерує спортсмена Володимир Самчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортсмен з Луцька Максим Ткачук здобув перемогу на Чемпіонаті України з плавання, який проходив у місті Дніпро.Про це інформує ГО "Волинська обласна Федерація плавання" на сторінці у фейсбуці.Юний плавець поповнив запас медалей ще на чотири: 3 золотих і 1 срібна. Набрав Максим 814 очок Fina і зайняв перше місце в абсолюті і в особистій медальній першості серед усіх учасників змагань.Тренерує спортсмена

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