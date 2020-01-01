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У селі на Волині пенсіонерка проголосувала за межами кабінки

У селі на Волині пенсіонерка проголосувала за межами кабінки
Під час повторного голосування з виборів Луцького міського голови на дільниці у селі Сапогове виборець проголосувала за межами кабінки.

Жінка похилого віку після отримання бюлетеня підійшла до скриньок та, поклавши бюлетень на одну з них, зібралася ставити позначку, - інформує пресслужба ОПОРИ.

Спостерігач ОПОРИ звернув її увагу, що волевиявлення слід здійснювати у кабінці. Однак пенсіонерка зазначила, що їй там видно, а тут – «видніше».

Відтак, вона зробила позначку та кинула бюлетень у скриньку.

Зауважимо, що відповідно до частини 5 статті 248 Виборчого Кодексу України виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок порушення здоров'я (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.

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Теги: вибори, Волинь, Луцьк
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