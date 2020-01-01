вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста

На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста
На автодорозі Київ-Ковель сталась смертельна аварія.

Автопригода сталась 14 листопада близько 21:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

На місці події поліцейські встановили, що на автодорозі між селами Ромейки та Сошники Рівненської області водій автомобіля DAF, 51-річний житель Черкаської області, наїхав на 44-річного жителя села Веретено.

Зі слів керманича, чоловік велосипедом їхав посеред дороги у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події.

Кермувальник вантажівки за результатами освідування був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Всі обставини автопригоди, зокрема, де саме рухався велосипедист, іще будуть встановлювати поліцейські.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: траса, Київ-Ковель, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 17:19
Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Сьогодні, 17:01
Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
Сьогодні, 16:11
Історія волинянина, який 8-річним хлопчиком у далекому 1934-му році став весільним музикою
Сьогодні, 16:01
На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
31 серпень, 11:05
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла у кювет і перекинулася. ФОТО На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла у кювет і перекинулася. ФОТО
30 травень, 18:41
В автотрощі на Житомирщині загинули четверо людей. ФОТО В автотрощі на Житомирщині загинули четверо людей. ФОТО
09 березень, 12:04
На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух На трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулась цистерна з олією і заблокувала рух
04 березень, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста
Сьогодні, 17:19
 0
Спортсмен з Луцька став чемпіоном України з плавання, здобувши три золоті медалі
Сьогодні, 17:01
 0
Електроопору, яка надломилася і зависла над дротами у Луцьку на Грушевського, пошкодив тролейбус
Сьогодні, 16:11
 0
Історія волинянина, який 8-річним хлопчиком у далекому 1934-му році став весільним музикою
Сьогодні, 16:01
 0
На Волині уже склали понад 1800 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8