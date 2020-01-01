На дорозі Київ-Ковель вантажівка на смерть збила велосипедиста

На автодорозі Київ-Ковель сталась смертельна аварія.Автопригода сталась 14 листопада близько 21:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.На місці події поліцейські встановили, що на автодорозі між селами Ромейки та Сошники Рівненської області водій автомобіля DAF, 51-річний житель Черкаської області, наїхав на 44-річного жителя села Веретено.Зі слів керманича, чоловік велосипедом їхав посеред дороги у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події.Кермувальник вантажівки за результатами освідування був тверезий.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.Всі обставини автопригоди, зокрема, де саме рухався велосипедист, іще будуть встановлювати поліцейські.