Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн, – Степанов





Про це у своєму відеозверненні у Facebook розповів очільник МОЗ Максим Степанов.



"У людей, хворих на коронавірус, повинна бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня", – зазначив Степанов.



Він також розповів, що з’явиться база лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря.



"На завтра призначив нараду із заступниками щодо питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів, в яких ще немає декларації з сімейним лікарем, щодо лікування коронавірусної хвороби вдома. Адже це справді дуже типова ситуація, коли в людини немає сімейного лікаря, і вона не знає, до кого звертатися", - наголосив міністр.



Такі пацієнти мають отримати контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання на Covid-19.



Нагадаємо, що у суботу, 14 листопада стало відомо, що Максим Степанов

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