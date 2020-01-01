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Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн, – Степанов

Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн, – Степанов
Українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі. Таку систему розробляє МОЗ.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

"У людей, хворих на коронавірус, повинна бути така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня", – зазначив Степанов.

Він також розповів, що з’явиться база лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря.

"На завтра призначив нараду із заступниками щодо питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів, в яких ще немає декларації з сімейним лікарем, щодо лікування коронавірусної хвороби вдома. Адже це справді дуже типова ситуація, коли в людини немає сімейного лікаря, і вона не знає, до кого звертатися", - наголосив міністр.

Такі пацієнти мають отримати контакти лікаря, який буде вести їх весь час захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, що у суботу, 14 листопада стало відомо, що Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус, відтак самоізолювався та працює з дому.

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Теги: сімейні лікарі, декларація, онлайн, коронавірус
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