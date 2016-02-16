вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині можуть закрити одразу три школи. ВІДЕО

У громаді на Волині можуть закрити одразу три школи. ВІДЕО
Три школи у Берестечківській громаді можуть закрити вже наступного року.

Про це в ефірі програми «Актуально» розповів Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич, пише 12 канал.

«Найбільше непопулярне рішення – це доведеться оптимізувати систему шкіл. Закривати школи мені дуже неприємно, бо я – син вчителів і доцент університету. Але я ще й фінансист і голова ОТГ, то я від того нікуди не дінуся», – зазначив новий міський голова.

Ігор Грудзевич додає, що частина вчителів і самі розуміють, що школи доведеться закрити, адже грошей утримувати їх немає.

«Освітня субвенція йде на одного учня. Є школа, де 29 учнів, нехай 30 учнів. І ця субвенція буде близько 300 тисяч гривень. І там 20 працюючих, де тих 300 тисяч хватить тільки на 2 місяці зарплати. На 10 місяців зарплати нема, на енергоносії нема. За рахунок чого таку школу тримати?», – роз’яснює Ігор Грудзевич.

Зараз у громаді думають, як правильно організувати доїзд учнів в сусідні школи, адже асфальтованої дороги між селами немає. Отож гроші будуть виділяти на інфраструктуру та забезпечення дітей автобусом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Берестечківська ОТГ, школа, оптимізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині можуть закрити одразу три школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Сьогодні, 07:30
Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу
Сьогодні, 06:20
Була без маски на роботі: на Волині судили працівницю сільради
Сьогодні, 05:32
Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн, – Степанов
Сьогодні, 04:22
Схожі новини
На Волині передбачається закриття та оптимізація деяких шкіл На Волині передбачається закриття та оптимізація деяких шкіл
16 лютий, 2016, 09:53
У Луцьку 300 учнів вийшли на руханку до дня української писемності. ВІДЕО У Луцьку 300 учнів вийшли на руханку до дня української писемності. ВІДЕО
09 листопад, 22:59
У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи У місті на Волині відновлюють роботу дитсадки та школи
09 листопад, 08:16
У луцькій школі встановили сучасну систему доочистки та мінералізації питної води У луцькій школі встановили сучасну систему доочистки та мінералізації питної води
07 листопад, 21:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині можуть закрити одразу три школи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
 0
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Сьогодні, 07:30
 0
Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу
Сьогодні, 06:20
 0
Була без маски на роботі: на Волині судили працівницю сільради
Сьогодні, 05:32
 0
Українці зможуть підписувати декларації з лікарями онлайн, – Степанов
Сьогодні, 04:22
 0
Медіа
відео
1/8