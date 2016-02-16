У громаді на Волині можуть закрити одразу три школи. ВІДЕО





Про це в ефірі програми «Актуально» розповів Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич, пише



«Найбільше непопулярне рішення – це доведеться оптимізувати систему шкіл. Закривати школи мені дуже неприємно, бо я – син вчителів і доцент університету. Але я ще й фінансист і голова ОТГ, то я від того нікуди не дінуся», – зазначив новий міський голова.



Ігор Грудзевич додає, що частина вчителів і самі розуміють, що школи доведеться закрити, адже грошей утримувати їх немає.



«Освітня субвенція йде на одного учня. Є школа, де 29 учнів, нехай 30 учнів. І ця субвенція буде близько 300 тисяч гривень. І там 20 працюючих, де тих 300 тисяч хватить тільки на 2 місяці зарплати. На 10 місяців зарплати нема, на енергоносії нема. За рахунок чого таку школу тримати?», – роз’яснює Ігор Грудзевич.



Зараз у громаді думають, як правильно організувати доїзд учнів в сусідні школи, адже асфальтованої дороги між селами немає. Отож гроші будуть виділяти на інфраструктуру та забезпечення дітей автобусом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три школи у Берестечківській громаді можуть закрити вже наступного року.Про це в ефірі програми «Актуально» розповів Берестечківський міський голова, пише 12 канал «Найбільше непопулярне рішення – це доведеться оптимізувати систему шкіл. Закривати школи мені дуже неприємно, бо я – син вчителів і доцент університету. Але я ще й фінансист і голова ОТГ, то я від того нікуди не дінуся», – зазначив новий міський голова.Ігор Грудзевич додає, що частина вчителів і самі розуміють, що школи доведеться закрити, адже грошей утримувати їх немає.«Освітня субвенція йде на одного учня. Є школа, де 29 учнів, нехай 30 учнів. І ця субвенція буде близько 300 тисяч гривень. І там 20 працюючих, де тих 300 тисяч хватить тільки на 2 місяці зарплати. На 10 місяців зарплати нема, на енергоносії нема. За рахунок чого таку школу тримати?», – роз’яснює Ігор Грудзевич.Зараз у громаді думають, як правильно організувати доїзд учнів в сусідні школи, адже асфальтованої дороги між селами немає. Отож гроші будуть виділяти на інфраструктуру та забезпечення дітей автобусом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію