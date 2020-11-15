У Румунії горіла лікарня для хворих на Covid-19 – загинули 10 пацієнтів
Сьогодні, 02:19
У Румунії виникла пожежа в лікарні для хворих на коронавірус. Трагедія трапилася на сході країні, у місті П’ятра-Нямц.
Полум’я спалахнуло у двох палатах реанімації, де знаходилося 16 хворих. У результаті пожежі загинули 10 пацієнтів, пишуть Факти.
Ще семеро людей отримали важкі поранення, серед них є лікар терапії, який намагався врятувати хворих. Наразі медик знаходиться у важкому стані, його госпіталізували з 80% опіків.
Точна причини пожежі наразі невідома, проте міністр охорони здоров’я Нелу Татару розгядає варіант замикання.
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Полум’я спалахнуло у двох палатах реанімації, де знаходилося 16 хворих. У результаті пожежі загинули 10 пацієнтів, пишуть Факти.
Ще семеро людей отримали важкі поранення, серед них є лікар терапії, який намагався врятувати хворих. Наразі медик знаходиться у важкому стані, його госпіталізували з 80% опіків.
Точна причини пожежі наразі невідома, проте міністр охорони здоров’я Нелу Татару розгядає варіант замикання.
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