У Румунії горіла лікарня для хворих на Covid-19 – загинули 10 пацієнтів





Полум’я спалахнуло у двох палатах реанімації, де знаходилося 16 хворих. У результаті пожежі загинули 10 пацієнтів, пишуть



Ще семеро людей отримали важкі поранення, серед них є лікар терапії, який намагався врятувати хворих. Наразі медик знаходиться у важкому стані, його госпіталізували з 80% опіків.



Точна причини пожежі наразі невідома, проте міністр охорони здоров’я Нелу Татару розгядає варіант замикання.

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