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У лікарні на Волині зафіксували дві смерті від COVID-19

У лікарні на Волині зафіксували дві смерті від COVID-19
15-го листопада у Володимирі-Волинському та районі повідомили про 25 нових випадків коронавірусу.

Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.

Зазначається, що із 25-ти нових випадків коронавірус підтвердили: у 20-ти мешканців міста та п’яти – району.

Окрім цього, інформують, що 14-го листопада у стаціонарі Володимир-Волинської лікарні померли двоє захворілих на коронавірус: 63-річна місцева мешканка та 51-річна жителька Локачинського району.

За даними Волинської ОДА, на ранок 15-го листопада, за весь період пандемії, у Володимирі-Волинському та районі всього зафіксували 1703 підтверджених випадків COVID-19, в тому числі 18 – летальних.

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Теги: коронавірус, смерть, лікарня, Володимир-Волинський
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