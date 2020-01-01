У лікарні на Волині зафіксували дві смерті від COVID-19
Сьогодні, 21:51
15-го листопада у Володимирі-Волинському та районі повідомили про 25 нових випадків коронавірусу.
Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Зазначається, що із 25-ти нових випадків коронавірус підтвердили: у 20-ти мешканців міста та п’яти – району.
Окрім цього, інформують, що 14-го листопада у стаціонарі Володимир-Волинської лікарні померли двоє захворілих на коронавірус: 63-річна місцева мешканка та 51-річна жителька Локачинського району.
За даними Волинської ОДА, на ранок 15-го листопада, за весь період пандемії, у Володимирі-Волинському та районі всього зафіксували 1703 підтверджених випадків COVID-19, в тому числі 18 – летальних.
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Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Зазначається, що із 25-ти нових випадків коронавірус підтвердили: у 20-ти мешканців міста та п’яти – району.
Окрім цього, інформують, що 14-го листопада у стаціонарі Володимир-Волинської лікарні померли двоє захворілих на коронавірус: 63-річна місцева мешканка та 51-річна жителька Локачинського району.
За даними Волинської ОДА, на ранок 15-го листопада, за весь період пандемії, у Володимирі-Волинському та районі всього зафіксували 1703 підтверджених випадків COVID-19, в тому числі 18 – летальних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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