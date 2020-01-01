Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО





Про це інформує



Наразі на цій ділянці проводять комплекс робіт з організації безпеки дорожнього руху – встановлюють оцинковане бар'єрне огородження та дорожні знаки, наносять дорожню розмітку, монтують освітлення пішохідних переходів. На цьому відрізку дороги ще з’являться сигнальні стовпчики та нові автопавільйони.



Генеральний підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершують ремонт ділянки автошляху М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест). На відрізку між селами Струмівка і Підгайці Луцького району дороги, протяжністю 2,5 км, уже влаштували дорожній одяг, оновили пішохідні доріжки та посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області Наразі на цій ділянці проводять комплекс робіт з організації безпеки дорожнього руху – встановлюють оцинковане бар'єрне огородження та дорожні знаки, наносять дорожню розмітку, монтують освітлення пішохідних переходів. На цьому відрізку дороги ще з’являться сигнальні стовпчики та нові автопавільйони.Генеральний підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

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