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Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО

Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО
На Волині завершують ремонт ділянки автошляху М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест). На відрізку між селами Струмівка і Підгайці Луцького району дороги, протяжністю 2,5 км, уже влаштували дорожній одяг, оновили пішохідні доріжки та посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Наразі на цій ділянці проводять комплекс робіт з організації безпеки дорожнього руху – встановлюють оцинковане бар'єрне огородження та дорожні знаки, наносять дорожню розмітку, монтують освітлення пішохідних переходів. На цьому відрізку дороги ще з’являться сигнальні стовпчики та нові автопавільйони.

Генеральний підрядник – ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".

Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО
Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО
Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО
Показали, як завершують ремонт дороги між селами Струмівка та Підгайці. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, Струмівка, Підгайці
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