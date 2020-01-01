Відома українська ведуча на Волині відпустила на волю фазанів, яких розводять у лісомисливському господарстві. ВІДЕО





Там вона випускала на волю фазанів, яких лісівники вирощують у вольєрних умовах. Про це інформує



У відео зірка зізнається, що вражена і підприємством, і справою, над якою тут працюють, – збільшенням популяції та урізноманітненням видів птахів і тварин.



А ще пообіцяла обов’язково повернутися – так як дізналася, що у лісівників ще мега-багато крутезних еко-проєктів.



Довідково: у ДП «ЛМГ «Звірівське» цього року загалом випустили у вільний простір 540 фазанів.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще влітку відома телеведуча Леся Нікітюк з командою тревел-шоу «Le Маршрутка» відвідала державне підприємство «Лісомисливське господарство «Звірівське».Там вона випускала на волю фазанів, яких лісівники вирощують у вольєрних умовах. Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ У відео зірка зізнається, що вражена і підприємством, і справою, над якою тут працюють, – збільшенням популяції та урізноманітненням видів птахів і тварин.А ще пообіцяла обов’язково повернутися – так як дізналася, що у лісівників ще мега-багато крутезних еко-проєктів.: у ДП «ЛМГ «Звірівське» цього року загалом випустили у вільний простір 540 фазанів.

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