В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
15 листопад, 23:34
Трагедія сталася в одному із селищ Криничанського району 15 листопада.
Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Про це інформують на сайті Нацполіції.
Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей – 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Про це інформують на сайті Нацполіції.
Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей – 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вибори мера Луцька: відомі офіційні результати підрахунку голосів на 40 дільницях
15 листопад, 23:39
В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
15 листопад, 23:34
Відома українська ведуча на Волині відпустила на волю фазанів, яких розводять у лісомисливському господарстві. ВІДЕО
15 листопад, 22:54
Повідомили, якою була явка виборців у Луцьку
15 листопад, 22:36