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В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей

В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей
Трагедія сталася в одному із селищ Криничанського району 15 листопада.

Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Про це інформують на сайті Нацполіції.

Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей – 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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Теги: пожежа, діти, смерть
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