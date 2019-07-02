В пожежі на Дніпропетровщині загинули троє маленьких дітей





Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Про це інформують



Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей – 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.



За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія сталася в одному із селищ Криничанського району 15 листопада.Загорівся житловий будинок, де проживала сім’я з дітьми. Про це інформують на сайті Нацполіції Внаслідок пожежі загинули троє малолітніх дітей – 5,6 років, 2,9 років та 1,10 років (2015, 2017 та 2019 років народження). На місці події працювали поліцейські, рятувальники та медики.За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію