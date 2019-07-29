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Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу

Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу
За жовтень цього року в Україні виявили туберкульоз у 1 190 осіб. З них 955 випадків діагностували у нових пацієнтів, а у 235 людей трапився рецидив.

27 осіб відновили лікування після перерви, а 61 продовжили лікуватися після невдалої спроби, пишуть Факти.

Водночас загальна кількість людей на поточному лікуванні - 13 032.

Не тільки Covid-19: за жовтень в Україні виявили понад тисячу випадків туберкульозу

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про можливе збільшення смертей від туберкульозу. Це пов’язано з пандемією коронавірусу. З її появою видатки на лікування туберкульозу зменшилися у два рази.

На початку вересня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про безкоштовне щеплення від туберкульозу.

Його можна отримати у лікарняних пунктах щеплень. Крім того, доступні вакцини від поліомієліту, кору, дифтерії та ще шести захворювань.

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Теги: туберкульоз, захворювання, щеплення
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