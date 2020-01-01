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Укрзалізниця відновлює рух поїзда «Ковель-Київ»

Укрзалізниця відновлює рух поїзда «Ковель-Київ»
Із 00:01 16 листопада “Укрзалізниця” відновлює рух шести поїздів зі станцій Біла Криниця та Славута–1. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства, передає УНН.

“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 16 листопада 2020 року відкриють продаж квитків із залізничних станцій: Біла Криниця та Славута–1 на наступні поїзди: №43/44 Івано–Франківськ–Київ; №45/46 Ужгород–Лисичанськ; № 88/87 Ковель–Новоолексіївка; №98/97 Ковель–Київ; №102/101 Київ–Херсон; №251/251 Харків–Миколаїв”, – зазначили в повідомленні.

Окрім того, в Укрзалізниці переконують, що співробітники суворо дотримуються маскового режиму, здійснюють температурний скринінг та по можливості контролюють наявність масок у пасажирів. Рухомий склад після та до кожного рейсу дезінфікується.

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Теги: Укрзалізниця, поїзд, Ковель
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