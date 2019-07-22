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Повідомили, якою була явка виборців у Луцьку

Повідомили, якою була явка виборців у Луцьку
Центральна виборча комісія оголосила дані щодо явки виборців станом на 20 годину.

Так, по Україні середня явка на виборах міських голів (повторне голосування) становила 24,0%.

Це на 8% менше, ніж була явка у цих містах 25 жовтня цього року.

Отже, явка сьогодні:

- Луцьк - 25,96%
- Краматорськ - 23,14%
- Українка - 31,46%
- Одеса - 25,14%
- Суми - 19,02%
- Херсон - 20,89%
- Кам’янець-Подільський - 34,29%

Повідомили, якою була явка виборців у Луцьку

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Теги: явка, вибори, ЦВК
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