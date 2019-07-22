Повідомили, якою була явка виборців у Луцьку





Так, по Україні середня явка на виборах міських голів (повторне голосування) становила 24,0%.



Це на 8% менше, ніж була явка у цих містах 25 жовтня цього року.



Отже, явка сьогодні:



- Луцьк - 25,96%

- Краматорськ - 23,14%

- Українка - 31,46%

- Одеса - 25,14%

- Суми - 19,02%

- Херсон - 20,89%

- Кам’янець-Подільський - 34,29%





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оголосила дані щодо явки виборців станом на 20 годину.Так, по Україні середня явка на виборах міських голів (повторне голосування) становила 24,0%.Це на 8% менше, ніж була явка у цих містах 25 жовтня цього року.Отже, явка сьогодні:- Краматорськ - 23,14%- Українка - 31,46%- Одеса - 25,14%- Суми - 19,02%- Херсон - 20,89%- Кам’янець-Подільський - 34,29%

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