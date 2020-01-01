На одній з дільниць у Луцьку виборець хотів подарувати членам комісії ніж. ВІДЕО





Про це інформують на сайті



Наприклад, на одну із виборчих дільниць у Луцьку виборчиня прийшла здійснювати волевиявлення разом із домашнім улюбленцем.





А на виборчій дільниці №070296 у селі Жидичин виборець фотографувався в кабіні. Звук клацання почули спостерігачі, представниця ОПОРИ звернула на це увагу членів комісії. Однак коли чоловік вийшов, він пояснив присутнім, що робив селфі у кабіні. Як доказ він показав фото, де видно було лише виборця та синьо-жовте тло, а бюлетень у кадр не потрапив. Опісля чоловіка попросили показати папку із недавно видаленими файлами, аби з’ясувати, чи немає там знімка, за яким можна було б встановити волевиявлення особи. Коли такого не виявилося, чоловік покинув дільницю.



Також тут виборець хотів проголосувати за пенсійним посвідченням, однак цього здійснити не вдалося, тож він повернувся із паспортом. Інші ж виборці цікавилися, чи можна проголосувати за водійським посвідченням. Їм пояснили, що закон це забороняє. Тому ці виборці скористалися паспортами, які у них виявилися із собою. Опісля ще одна людина хотіла проголосувати, використавши додаток «Дія» - у комісії відмовили, тож виборець вирушив за id-карткою.



Також у Луцьку на дільниці №071029 виборець перед тим, як отримати бюлетень, хотів зробити «подарунок» членам комісії – він витяг із сумки та простягнув їм «класного ножа». Члени комісії подякували, та презенту не прийняли. Оскільки чоловік витратив деякий час на пошук у себе «подарунку», йому нагадали, що виборець може перебувати на дільниці протягом часу, потрібного для голосування. Тож чоловік отримав бюлетень та вирушив до кабінки.







Опісля на цій же дільниці інший виборець хотів проголосувати, але у нього з собою було лише посвідчення. Тому він питав у ДВК поради, де знайти його «курточку із паспортом». У комісії чоловіку запропонували таки відшукати документ та повернутися до 20:00, аби здійснити волевиявлення.



На дільниці №070512 у селі Великий Омеляник жінка забула бюлетень у кабінці для голосування. Присутні на дільниці помітили, що вона вийшла із кабінки без бюлетеня, тож запитали, де він. Жінка сказала, що забула бюлетень всередині, тож повернулася і довела процедуру голосування до кінця, опустивши бюлетень у скриньку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА на Волині протягом дня повторного голосування з виборів Луцького міського голови 15 листопада ставали свідками не лише порушень, а й просто курйозних випадків.Про це інформують на сайті ОПОРИ Наприклад, на одну із виборчих дільниць у Луцьку виборчиня прийшла здійснювати волевиявлення разом із домашнім улюбленцем.А на виборчій дільниці №070296 у селі Жидичин виборець фотографувався в кабіні. Звук клацання почули спостерігачі, представниця ОПОРИ звернула на це увагу членів комісії. Однак коли чоловік вийшов, він пояснив присутнім, що робив селфі у кабіні. Як доказ він показав фото, де видно було лише виборця та синьо-жовте тло, а бюлетень у кадр не потрапив. Опісля чоловіка попросили показати папку із недавно видаленими файлами, аби з’ясувати, чи немає там знімка, за яким можна було б встановити волевиявлення особи. Коли такого не виявилося, чоловік покинув дільницю.Також тут виборець хотів проголосувати за пенсійним посвідченням, однак цього здійснити не вдалося, тож він повернувся із паспортом. Інші ж виборці цікавилися, чи можна проголосувати за водійським посвідченням. Їм пояснили, що закон це забороняє. Тому ці виборці скористалися паспортами, які у них виявилися із собою. Опісля ще одна людина хотіла проголосувати, використавши додаток «Дія» - у комісії відмовили, тож виборець вирушив за id-карткою.Також у Луцьку на дільниці №071029 виборець перед тим, як отримати бюлетень, хотів зробити «подарунок» членам комісії – він витяг із сумки та простягнув їм «класного ножа». Члени комісії подякували, та презенту не прийняли. Оскільки чоловік витратив деякий час на пошук у себе «подарунку», йому нагадали, що виборець може перебувати на дільниці протягом часу, потрібного для голосування. Тож чоловік отримав бюлетень та вирушив до кабінки.Опісля на цій же дільниці інший виборець хотів проголосувати, але у нього з собою було лише посвідчення. Тому він питав у ДВК поради, де знайти його «курточку із паспортом». У комісії чоловіку запропонували таки відшукати документ та повернутися до 20:00, аби здійснити волевиявлення.На дільниці №070512 у селі Великий Омеляник жінка забула бюлетень у кабінці для голосування. Присутні на дільниці помітили, що вона вийшла із кабінки без бюлетеня, тож запитали, де він. Жінка сказала, що забула бюлетень всередині, тож повернулася і довела процедуру голосування до кінця, опустивши бюлетень у скриньку.

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