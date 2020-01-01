Була без маски на роботі: на Волині судили працівницю сільради





Про це йдеться у постанові від 5 листопада на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише



Підсудна під час розгляду справи пояснила, що перебувала на своєму робочому місці в сільській раді села Кисилин. Пояснила, що маску одягнути забула та просила суворо не карати, більше таких правопорушень вчиняти не буде, вона отримує у сільській раді заробітну плату невеликого розміру, а сплата штрафу стане для неї та її сім`ї надмірним тягарем, просить звільнити її від відповідальності.



Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП. Втім, її звільнили від адміністративної відповідальності у зв`язку з малозначністю адмінправопорушення, обмежившись усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Локачинського районного суду надійшла справа про адміністративне правопорушення, а саме про те, що 17 вересня у сільраді в Кисилині жінка перебувала без засобів індивідуального захисту (захисної маски).Про це йдеться у постанові від 5 листопада на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, пише Район.Локачі Підсудна під час розгляду справи пояснила, що перебувала на своєму робочому місці в сільській раді села Кисилин. Пояснила, що маску одягнути забула та просила суворо не карати, більше таких правопорушень вчиняти не буде, вона отримує у сільській раді заробітну плату невеликого розміру, а сплата штрафу стане для неї та її сім`ї надмірним тягарем, просить звільнити її від відповідальності.Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП. Втім, її звільнили від адміністративної відповідальності у зв`язку з малозначністю адмінправопорушення, обмежившись усним зауваженням.

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